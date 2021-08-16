الإثنين 16 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

هل طالب الشيخ محمود الحصرى بأجره عن تسجيل القرآن الكريم؟

الشيخ محمود خليل
الشيخ محمود خليل الحصري

يشاع أن الشيخ محمود خليل الحصري رفض  تقاضي أجره عن المصحف المرتل، الذي قام بتسجيله لإذاعة القرآن الكريم في مصر. 

وأكد الباحث التاريخي وسيم عفيفي، أن هذه المعلومة خاطئة إذ نُشِر في الصفحة 13 من عدد جريدة الأهرام يوم 18 يونيو عام 1964، "أي بعد افتتاح إذاعة القرآن الكريم بـ 3 أشهر"، أن الشيخ محمود خليل الحصري طالب بأجره من الإذاعة عقب استخدامها اسطوانات المصحف المرتل، وبثه بصوته عبر أثيرها.

وأضاف "عفيفي"، في  حديثه لـ" الدستور"، أن الشيخ محمود خليل الحصري طالب بأجر إذاعة المصحف المرتل من الإذاعة على اعتبار أنه مسجل بصوته، وقال في مذكرة قدمها إلى نائبي رئيس الوزراء، الدكتور عبدالقادر حاتم، والمهندس أحمد عبده الشرباصي، أن العقد الذي وقعه وقت تسجيل المصحف المرتل كان ينص على أخذ أجر التسجيل للأسطوانات فقط وليس للإذاعة التي أخذت الأسطوانات و بثتها دون حفظ حقوقه.

بدأ الشيخ محمود خليل الحصري في عام 1961 تسجيل المصحف المرتل براوية حفص عن عاصم، ثم سجل القرآن برواياته المختلفة، ومنها رواية ورش، وقالون الجوري، والمصحف المعلم، وافتتحت إذاعة القرآن الكريم بثها الإذاعي بتلاوته، وظلت تقتصر على صوته منفردًا لمدة عشر سنوات.

شيخ عموم المقارئ المصرية الراحل القارئ محمد خليل الحصري شق طريق التلاوة حين كان شيخًا لمقرأة سيدي عبد المتعال في طنطا، وفي 7 أغسطس 1948 صدر قرار تعينه مؤذنًا في مسجد سيدي حمزة، ثم في 10 أكتوبر 1948 عدل القرار إلى قارئ في المسجد مع احتفاظه بعمله في مقرأة سيدي عبد المتعال، ليصدر بعد ذلك قرار وزاري لتكليفه بالإشراف الفني على مقارئ محافظة الغربية ويبدأ مشواره من حينها.

يذكر أن الشيخ محمود خليل الحصري، كان حريصًا في أواخر أيامه على تشييد مسجد ومعهد ديني ومدرسة تحفيظ بمسقط رأسه قرية شبرا النملة، وأوصى في خاتمة حياته بثلث أمواله لخدمة القرآن الكريم وحُفَّاظه، والإنفاق في كافة وجوه البر، توفي مساء يوم الإثنين الموافق 24 نوفمبر 1980 بعد صلاة العشاء بعد أن امتدت رحلته مع كتاب الله الكريم ما يقرب من خمسة وخمسين عامًا.

الإذاعة المصرية محمود خليل الحصري القرآن الكريم المصحف المرتل رواية ورش

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

قرارات جديدة بشأن عودة الطيران بين مصر والسعودية

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

الرابط المباشر|نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

3 أزهرى| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

نتيجة 3 ثانوي| موقع الأزهر التعليمى نتائج الامتحانات 2021 لمعرفة نتيجة الثانوية الازهرية

مواد كحولية وارتفاع درجات الحرارة وراء حريق محل مستلزمات تجميل بجسر السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا حدث فى أفغانستان؟

د.أحمد الخميسى

هيروشيما.. بيدوقراطية أمريكا

ماجد حبته

سقوط كابول.. تحصيل حاصل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «13».. جابر الطبال وولاية إمبابة

د. منى حلمى

الحب الديمقراطى العاشق بين النساء والرجال فى الحب

علي سعدة

الفاشية والجماعة الإرهابية وجهان لعملة واحدة

يسرى عبيد

الانسحاب الأمريكى من أفغانستان.. الصين وروسيا هدفًا

مؤمن المحمدي

طبيعة المعلومات

صور

افتتاح محكي القلعة

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقر إجراءات جديدة لمكافحة انتشار كورونا

المحكمة الإسرائيلية العليا تجمد تهجير 3 عائلات من حى الشيخ جراح

وفد إغاثة.. كواليس عرض إسرائيل إلى تركيا لمواجهة الفيضانات