الأحد 15 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب التنسيقية يحصل على إشهار دائم لمركز شباب دار السلام

النائب محمد تيسير
النائب محمد تيسير مطر

نجح النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الحصول على إشهار دائم لمركز شباب دار السلام بمحافظة القاهرة بعدما كان المركز يعمل تحت إشهارات مؤقتة.

وقال النائب محمد تيسير مطر في بيان: "الحمد لله وبفضل الله، قدرنا أخيرا نحصل على إشهار دائم لمركز شباب دار السلام، بعد ما كان المركز سنين طويلة يشتغل باشهارات مؤقتة، وبعد عدد من الطلبات المقدمة للجهات التنفيذية خرج حلم شبابنا إلي الواقع".

ووجه مطر الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة، والدكتور سيد حزين وكيل وزارة الرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ولمحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، مضيفاً: "كل دول وغيرهم استجابوا للطلبات المقدمة، واستجابوا لنداء شباب دار السلام، اللي يستحقوا يكون عندهم مركز شباب محترم، يمارسوا فيه أنشطة رياضية واجتماعية".

كما وجه رسالة إلى الأهالي وشباب دار السلام قائلا: "لكن في نفس الوقت لازم أوضح أن إشهار المركز مش هو نهاية طموحنا، لأن عندنا خطة لتطوير المركز وتأهيله بالشكل المناسب، عشان دار السلام يكون فيه مكان رياضي واجتماعي يجذب الأطفال والشباب والعائلات، ويخرج أبطال رياضيين ومواهب في المجالات المختلفة، ودي أقل حاجة احنا نستحقها إن شاء الله".

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعدت  ورقة تعريفية "إنفوجراف"، يرصد أسباب تصنيف مصر كأهم واجهة للاستثمار في إفريقيا تحت عنوان "مصر تتصدر قائمة معدلات النمو في أبرز اقتصادات الشرق الأوسط".

ورصد التقرير الصادر عن اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أسباب تصنف مصر كأهم واجهة للاستثمار في إفريقيا، مؤكدًا الفرق بين النمو الاقتصادى المصرى الحالى ونظيره في التسعينيات وبداية الألفينيات.

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