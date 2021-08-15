الإثنين 16 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد تصدرها التريند.. هنا الزاهد توضح حقيقة حملها

هنا الزاهد
هنا الزاهد

حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" نتيجة زيادة في وزن الفنانة هنا الزاهد، زوجة الفنان أحمد فهمي وتحدث روّاد السوشيال ميديا عن حملها، معربين عن سعادتهم البالغة، وتصدرت “الزاهد” التريند ومحركات البحث جوجل.

إلا أنَّ الفنانة هنا الزاهد، قررت الخروج عن صمتها بعد تداول مستخدمي السوشيال مييديا صورة لها، والحديث عن حملها، ونفي ما تم تداوله من أخبار في هذا الشأن، خاصًة أن هذه الشائعة ظهرت بعد نشرها أحد الصور برفقة أحمد فهمي عبر "انستجرام".

ونفت هنا الزاهد كل ما تم تداوله روّاد السوشيال ميديا في العالم الافتراضي عن حملها، موضحًة أن هذه الصورة كانت من ضمن كواليس مسلسلها الذي عرض في الموسم الشتوي قبل الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2021.

وتابعت الزاهد في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، قائلًة: "الصورة تنتمي لشخصية من شخصيات مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، ومبسوطة جدًا إن الشخصية لاقت صدى واسع بهذه الطريقة"، مشيرة إلى أن هذه الشخصية تطلبت زيادة في الوزن أكثر من 5 كيلو ولا زالت حتى الآن هذه الزيادة متواجدة.

يجدر الإشارة إلى أن الفنانة هنا الزاهد تقضي حاليًا اجازتها بعيدًا عن تصوير أى أعمال فنية، وذلك بعد الاجهاد الذى تعرضت له على مدار 8 أشهر، انشغلت فيها بتصوير مسلسلها "حلوة الدنيا سكر"، والذي حقق نسبة مشاهدة عالية تخطت الملايين وقت عرضه.

في وقت سابق، نفت هنا الزاهد ما تردد بشأن وجود جزء ثاني من مسلسل حلوة الدنيا سكر الذي قامت ببطولته، وقالت الزاهد :" كنت أفكر في البداية، أن يكون هناك جزء ثان من مسلسل حلوة الدنيا سكر، وبحلقات منفصلة، لكن بعد ذلك أصبحت الفكرة غير مطروحة وفضلت أن أقدم مسلسل آخر بفكرة مختلفة".

هنا الزاهد انستجرام حملها زوجة الفنان أحمد فهمي زيادة وزن

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وائل لطفي

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