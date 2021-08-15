الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عناوين مراكز استخراج الشهادات المعتمدة للمسافرين الحاصلين على لقاح كورونا بالقاهرة

الشهادات المعتمدة
الشهادات المعتمدة للمسافرين

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عناوين مراكز استخراج شهادات معتمدة للمسافرين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يتم استخراج الشهادة المصريين مقابل 250 جنيهًا مصاريف إدارية لاستخراج الشهادات للراغبين في السفر إلى الخارج، و100 جنيه مصاريف إدارية للمواطنين الراغبين في الحصول على شهادات محلية لتقديمها بمختلف الجهات التي تتطلبها داخل مصر، و 10 دولارات مصاريف إدارية لغير المصريين المقيمين على أرض مصر. 

وكانت قد أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان استقبال مليون و766 ألفاً و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "أسترازينيكا" بمطار القاهرة الدولي مساء الجمعة، ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الشحنة التي تم استلامها اليوم من لقاح أسترازينيكا هي الثالثة ضمن اتفاقية "كوفاكس"، ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعاً خلال الفترة القادمة.

وأوضح "مجاهد" أن شحنة اللقاحات سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، لافتاً إلى أن لقاح "أسترازينيكا" هو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 12 أسبوعاً ( 3 أشهر )، وأثبت فعالية 76% في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، و100% من الوصول إلى الحالات المتوسطة والشديدة، فضلاً عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية. 

ولفت "مجاهد" إلى توافر لقاحات فيروس كورونا "أسترازينيكا، جونسون أند جونسون، سينوفاك، سينوفارم، سبوتنك" بكافة المراكز المخصصة للتطعيم بالمحافظات، مؤكداً حرص الدولة على تعدد وتنوع مصادر اللقاحات في مصر من خلال التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات الدولية.

وناشد "مجاهد" المواطنين مجدداً بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد بالمجان، من خلال المراكز المخصصة لتلقي اللقاحات الموزعة على مستوى محافظات الجمهورية والتي بلغ عددها 539 مركز، كما تم تخصيص 126 مركز لتطعيم المسافرين للخارج واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح.

وزارة الصحة والسكان عناوين مراكز استخراج شهادات كورونا تسجيل لقاح كورونا للمسافرين

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وائل لطفي

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