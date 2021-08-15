الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«عبدالقوى»: زيادة عيادات تنظيم الأسرة للحد من الزيادة السكانية

طلعت عبد القوى
طلعت عبد القوى

قال طلعت عبدالقوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إنه يوجد نحو 80 عيادة أهلية تابعة لمشروع "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية، لافتًا إلى أنه يتم العمل على زيادة هذه العيادات، لتصل إلى 400 عيادة أهلية على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة مع إطلاق مشروع تنمية الأسرة.

وأضاف عبدالقوي، لـ"الدستور"، أن معدل النمو السكانى 2.5 من إجمالي عدد السكان 100 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن هناك خللًا بين معدل النمو السكاني والاقتصادي بسبب الزيادة السكانية، لذلك يتم العمل على توعية الأسرة بأهمية تنظيم الأسرة.

ويأتي مشروع "٢ كفاية" انطلاقًا من اهتمام الدولة المصرية لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية عبر تنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن "٢ كفاية" من البرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان و108 جمعية أهلية، موضحة أن المشروع قام بتطوير 65 عيادة "2 كفاية" وتزويدها بالأجهزة الحديثة والأطباء المُدربين، وذلك للوفاء باحتياجات المجتمعات المحلية لعيادات قريبة ومتعددة تقدم خدمات الصحة الإنجابية بجودة وكفاءة.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن ستشكل عنصرًا أساسيًا في البرنامج القومي لتنمية الأسرة الذي ستطلقه الدولة عن قريب، مع زيادة عدد الجمعيات الأهلية الشريكة، وإضافة مكون للتمكين الاقتصادي لإعلاء الدور الإنتاجي للمرأة، وزيادة فتح وتطوير حضانات الطفولة المبكرة لإعطاء النساء فرصة الخروج من المنزل إلى  العمل أو العمل من المنزل، ومع التوسع في جانب الزيارات المنزلية والتوعية المجتمعية التي ستقودها الرائدات المجتمعيات التي تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تحويل 66.5 ألف سيدة خلال شهر يوليو الماضي إلى عيادات تنظيم الأسرة التابعة لوزارة الصحة والسكان أو عيادات «2 كفاية»، ليصل إجمالي عدد زيارات المستفيدات لهذه العيادات إلى مليون و94 ألف زيارة حتى الآن.

وأشارت وزارة التضامن، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن المثقفة المجتمعية التابعة للبرنامج تقوم بزيارة السيدات المستفيدات من برنامج تكافل بالمحافظات العشر المستهدفة، كما تقوم المثقفة المجتمعية بتحديث بيانات السيدات وبعض بيانات الأسرة التى لها علاقة بالبرنامج.

وزيرة التضامن الزيادة السكانية الجمعيات الأهلية اتحاد الجمعيات الأهلية مشروع 2 كفاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

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