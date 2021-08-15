الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 23 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

تداولت 23 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط خلال ٢٤ ساعة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33428 طنا، تشمل 5269 طن يوريا، و8025 طن رمل، و2100 طن مخلفات بنجر، و16234 طن فوسفات، و1800 طن بودرة جبس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38704 أطنان، تشمل 33550 طن ذرة و1815 طن خشب زان و400 طن كلوريد إيثيلين و2939 طن أنابيب.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 226 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (ملوخية وفاصوليا وبطاطا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (برسيم وبصل وفول وبردقوش)، وفواكه (فراوله ورمان) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، والجزائر، وألمانيا، وهولندا، وبلجيكا، وسلوفينيا، وكرواتيا، ومالطا، وإيطاليا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 354 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1888 حاوية مكافئة، ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 12255 طنًا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4741 شاحنة.

محافظ دمياط ميناء دمياط دمياط حاويات وبضائع سفن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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