محافظ الفيوم ورئيس جامعة الأزهر يتفقدان أعمال «حياة كريمة» بقرية الغرق

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، أعمال القافلة الطبية التنموية التي تنظمها جامعة الأزهر الشريف بالتعاون مع مديرية الصحة، يومى 13و14 أغسطس الجاري بقرية الغرق التابعة لمركز أطسا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ يتفقد أعمال القافلة الطبية التنموية والتي تشمل الكشف الطبي، والخدمات الزراعية، والبيطرية، فضلًا عن الندوات التثقيفية، وفصول محو الأمية، وتوزيع المساعدات الغذائية.

وأضاف، أن القافلة الطبية قد قامت بتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج لـ1756 حالة باليوم الأول من القافلة في تخصصات العظام، والجراحة العامة، والباطنة، والرمد، وأمراض النساء، والأنف والأذن، والأمراض الجلدية، والقلب، والمخ والأعصاب، والمسالك البولية، فضلًا عن إجراء التحاليل الطبية للمترددين على القافلة، وإجراء العمليات الصغرى، وتحويل حالات العمليات الكبرى إلى المستشفيات الجامعية بالأزهر.

كما تفقد المحافظ امتحانات دارسي محو الأمية التي يجري تنفيذها ضمن أعمال القافلة، حيث حضر الامتحانات 123 دارس ودارسة باليوم الأول نجح منهم 103 دارس، كما حضر باليوم الثاني 103 دارس ودارسة نجح منهم 96 دارس.

وكرم المحافظ كلًا من شيماء أحمد عبد الغني، وحسناء سالم السيد الطالبتين بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر لتميزهما في برامج محو الأمية خاصة مكفوفي البصر، كما قام المحافظ بتسليم الشيكات المالية المقدمة من جمعية شباب مصر "مشروع إرادتي وحقي لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة" الممول من مؤسسة ساويرس للتنمية والذي يستهدف 50 مستفيدًا بقيمة 10 إلى 12 ألف جنيه لكل مستفيد في المجالات الحرفية مثل الخياطة والمشغولات اليدوية والنجارة والحدادة، والأنشطة التجارية مثل البقالة، وذلك بحضور محمد حسين رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وخلال القافلة، التقى محافظ الفيوم، عددًا من المواطنين واستمع لمشكلاتهم ووجه بسرعة حلها، كما شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وفي كلمته، ثمن محافظ الفيوم دور جامعة الأزهر في المشاركة المجتمعية، من خلال تنظيم القوافل الطبية العلاجية بالمناطق النائية، إلى جانب دورها الأكاديمي والديني، وذلك بما تمتلكه من خبرات وكوادر علمية، مشيدًا بالاستجابة السريعة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، لمطالب محافظة الفيوم بتنظيم قافلة طبية وتنموية شاملة بعدد من القرى النائية بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية التوسع في تنظيم العديد من القوافل لتشمل المزيد من القرى النائية لتحقيق أكبر استفادة للأهالي.

محافظ الفيوم

وكشف الأنصاري عن معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تسير بخطى متسارعة بمركزي أطسا ويوسف الصديق، حيث يتم العمل كفريق واحد لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين، واقتحام المشكلات المزمنة بحلول جذرية بعيدًا عن المسكنات، لافتًا أن المبادرة الرئاسية تقوم على أربعة محاور أساسية هي البنية الأساسية والعمرانية، وبناء الإنسان المصري، والتدخلات الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية وذلك بإقامة مجمعات صناعية وزراعية وتكتلات اقتصادية بالقرى المستهدفة من المبادرة.

محافظ الفيوم

فيما أشار رئيس جامعة الأزهر أن الجامعة لا تعنى بالعلوم الشرعية والعربية فقط، وإنما تهتم بالعلوم التطبيقية والتكنولوجية، كما أن دور الجامعة ليس تعليمياً فقط وإنما تهدف إلى خدمة المجتمع ومن ثم أنشأت الجامعة لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي تهدف إلى تسيير اللجان الطبية والقوافل العلاجية بدول إفريقيا، بمختلف أنحاء الجمهورية، وتوقيع الكشف الطبى وتوزيع العلاج بالمجان لغير القادرين، فضلاً عن برامج محو الأمية، والقوافل الدعوية لتوضيح مفاهيم الدين الإسلامي الصحيح ونبذ العنف والتطرف.

وفي نهاية كلمته أعرب رئيس الجامعة عن شكره لجميع الجهات المشاركة في أعمال القافلة التنموية، كما وجه الشكر لمحافظ الفيوم وجميع الجهاز التنفيذي بالمحافظة على تسهيل أعمال القافلة.

محافظ الفيوم

شهد فعاليات القافلة الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا المشرف العام على المستشفيات، والدكتور حسين أبوالغيط عميد كلية طب الأزهر بنين، والدكتور أحمد صوفي وكيل كلية العلوم بنين، والدكتورة هناء العبيسي وكيل كلية الطب بنات، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وإيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ورجب فاروق مدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطسا.

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