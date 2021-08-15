الجيش اللبنانى يضبط خزانات مخبأة تحت الأرض ببعلبك (صور)

ضبط الجيش اللبنانى، اليوم الأحد، ثمانية خزانات مخبأة تحت الأرض بطريقة احترافية خلف منزل في بلدة النبي عثمان -رأس بعلبك.

ضبط خزانات

وأوضح الجيش اللبناني في بيان له أن الخزانات تحتوي حوالى مئتي ألف لتر من مادة المازوت ومئة وثلاثين ألف لتر من البنزين معدة للتهريب وللبيع في السوق السوداء.

ضبط خزانات

كما صادرت قوات الجيش اللبنانى خزانات بعضها مخبأ تحت الأرض في منطقتي دير قوبل وجعيتا، تحتوي مادتي البنزين والمازوت.

ضبط خزانات

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت قناة “ال بي سي” اللبنانية، نقلًا عن تصريحات منسوبة لوزارة الصحة بلبنان، عن ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مخزن الوقود فى بلدة التليل بمحافظة عكار شمالي لبنان إلى 28 قتيلًا.

كان قد كشف الجيش اللبناني بعض ملابسات حادثة انفجار خزان وقود في بلدة عكار، شمالي لبنان، الأحد، مؤكدًا أن الحادثة ناجمة عن استهداف الخزان الذي يحمل وقودًا كان يعتزم الجيش توزيعه على المواطنين.

وقال الجيش اللبناني في بيانه: “انفجر خزان وقود داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة التليل- عكار كان قد صادره الجيش لتوزيع ما بداخله على المواطنين، ممّا أدّى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين”.

وأضاف الجيش في بيانه: “بوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص لمعرفة ملابسات الانفجار”- حسب تعبيره.

ومن جهته، علق رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، على الانفجار الذي وقع في منطقة عكار شمال البلاد، فجر اليوم الأحد.

وكتب “الحريري” على صفحته الرسمية بحساب موقع التغريدات “تويتر”: إن “مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة المرفأ”، في إشارة إلى انفجار مرفأ بيروت الذي قتل فيه أكثر من 200 شخص يوم 4 أغسطس 2020.

وأضاف: أن “ما حصل في الجريمتين لو كان هناك دولة تحترم الإنسان لاستقال مسؤولوها، بدءًا برئيس الجمهورية إلى آخر مسؤول عن هذا الإهمال، طفح الكيل، حياة اللبنانيين وأمنهم أولوية الأولويات”.