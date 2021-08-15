الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس رجل أعمال عقب وفاة 5 فى «غلاية» زيت بمصنعه فى أبورواش

حبس رجل أعمال
حبس رجل أعمال

قررت نيابة كرداسة، اليوم الأحد،  حبس رجل أعمال مالك مصنع الزيوت بمنطقة أبورواش، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية مصرع شريكه رجل أعمال وشابين سودانيين وشابين من محافظة أسيوط، داخل غلاية تكرير للزيت في مصنع  بالمنطقة الصناعية بأبو رواش، دائرة قسم شرطة كرداسة، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة. 

- نتائج المعاينة الأولية

وكشفت المعاينة الأولية عن وفاة 3 عمال وشريك بالمصنع ونجل شريك آخر داخل غلاية زيت، أثناء إصلاحها من الداخل، وتوفي العامل الذي كان يباشر مهام تصليح الغلاية أولًا، وأثناء محاولة إنقاذه لحق به الباقون تباعًا في مأساة أصابت جميع العاملين في المصنع بحالة من الحزن الشديد.

وتلقت شرطة النجدة بلاغًا من إدارة المصنع، بعد وفاة العاملين فانتقلت قوات من الدفاع المدني، وخبراء التعامل مع مثل هذا النوع من الحرائق لانتشال جثامين المتوفين من غلاية الزيت.

 - فريق أمني يسهم في نجدة العمال 

وانتقل فريق أمني من البحث الجنائي إلى مكان الحادث أشرف عليه اللواء رجب عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أسهم في نجدة العمال وانتشال جثامين المتوفين في وقت سريع، وأخطرت النيابة العامة بالحادث وقررت تكليف الطب الشرعي بمناظرة الجثامين وتوقيع الكشف الظاهري عليها وبيان الرأي الطبي في إمكانية تشريحها أم لا، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث للتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

- الاستماع لأقوال العاملين

واستمع فريق من البحث الجنائي بإشراف العميد عمرو البرعي، رئيس قطاع مباحث أكتوبر، لأقوال العاملين في المصنع الذين شرحوا تفاصيل الكارثة بأن أحد زملائهم كان يتولى مهمة تصليح غلاية خاصة بالزيت وتصنيع اللحوم، بسبب وجود أعطال فيها وأن العطل كان من الداخل وخلال قيام بمهام عمله اختل توازنه وسقط في الغلاية وخلال محاولة الباقين إنقاذه ماتوا واحدًا تلو الآخر.

النيابة العامة أبو رواش المنطقة الصناعية نيابة كرداسة حبس رجل اعمال غلاية زيت

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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