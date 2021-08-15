الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

في ذكرى ميلادها.. كيف ساعد محمد فوزي شقيقته هدى سلطان؟

هدي سلطان
هدي سلطان

ولدت الفنانة هدى سلطان في مثل هذا اليوم الموافق 15 أغسطس 1925 بإحدى القرى المصرية تدعى كفر أبو جندي تابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، واسمها بهيجة حبس عبد العال الحو، وهي الشقيقة الثانية بعد هند علام للممثل والملحن والموسيقار محمد فوزي.

مساعدة محمد فوزي لشقيقته هدى سلطان

أنتج فوزي العديد من الأفلام السينمائية لهدى سلطان، بجانب تلحين المئات من الأغاني التي ساهم بتأدية الكثير منها بنفسه، وكان أيضا سببًا في دخولها عالم الفن هي وشقيقتها هند علام، بعد أن واجهه والده في دخول عالم الفن.

 شاركت أولى أعمالها الفنية في عام 1950 فيلم "ست الحسن". وترتب علية، طلقها من زوجها الأول محمد نجيب بسبب الغيرة بعد أن لمع نجمها في عالم الفن، وأنجبت منه ابنتها نبيلة، ثم تزوجت بعد ذلك المنتج والموزع السينمائي فؤاد الجزايرلي  تزوجت بعده الفنان فؤاد الأطرش، وبعده عملاق السينما فريد شوقي الذي أنجبت منه ابنتيها ناهد ومها واستمر الزواج قرابه 15 عاماً، ومن ثم تزوجت بعده المخرج المسرحي حسن عبد السلام

أعمالها الفنية

شاركت العديد من الأعمال الفنية مع فريد شوقي أثناء فترة زواجهم لعبوا من خلالها أدوار متميزة شكلت ثنائي مختلف في الطراز الفني السينمائي شكلا ثنائياً متميزاً في السينما المصرية، وأطلق الجمهور لقب "ملك الترسو" على الراحل فريد شوقي.

أشهر أعمالها الفنية

 صائدة الرجال: 1960، زوجة من الشارع:1960، سر امرأة: 1960، حب ودلع: 1959، قاطع طريق: 1959، نساء محرمات: امرأة في الطريق، كهرمان: 1958سواق نص الليل:1958، الفتوة:1957، المجد: 1957، رصيف نمرة 5:1956، أبو الدهب: 1954، جعلوني مجرما: 1954،مكتوب على الجبين:1953،حميدو: 1953، حبيب قلبي:1952، الأسطى حسن:1952، حكم القوي:1951، ست الحسن:1950.

ومن أشهر الأفلام التي شاركت فيها الفنانة المتميزة هدى سلطان فيلم "امرأة في الطريق"  بالإضافة لأفلام "السكرية" عن رواية نجيب محفوظ  و"فتوات الحسينية"، و"كهرمان" (1958)

وتوفيت الفنانة هدى سلطان بمرض السرطان يوم الاثنين الخامس من شهر يونيو عام 2006 بمستشفى دار الفؤاد في مصر، عن عمر يناهز 81 عاماً.

هدى سلطان الفنانة الراحلة هدى سلطان ذكرى ميلاد محمد فوزي

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وائل لطفي

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