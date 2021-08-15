الأحد 15 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قصور الثقافة تواصل فعاليات الأسبوع الثالث لمبادرة «حياة كريمة» بأسيوط

المخرج هشام عطوة
المخرج هشام عطوة

تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ممثلة عن قطاعات وزارة الثقافة المشاركة بالمبادرة فى تقديم أنشطتها الثقافية والفنية بقرى مركز ساحل سليم  فرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافي، والتي تنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، والمجلس القومي للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني بأسيوط، وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس الجاري تتضمن المشاركة بقري التناغة الغربية، ونزلة الشيخ شحاتة وبويط، والعفادرة، من خلال إقامة برنامج ثقافي وفني يقام بمقر قصر ثقافة ساحل سليم وبعض القرى وتشمل "عروضا فنية، أراجوز للأطفال، تنورة، عروض فنون شعبية، لقاءات توعوية للشباب، لقاءات تفاعلية، وندوات، وورش حكي، ولقاءات دوار العمدة"، بالإضافة لإقامة بعض الورش الفنية في مجالات "الخيامية، النسيج، عجينة السيراميك، تطريز وبرى، كروشيه"، بالإضافة لدورات تدريبية على ريادة الأعمال وإقامة المشاريع الصغيرة.

كما يقام معرض "يلا نقرأ" والذي يضم سلسلة من  إصدارات قصور الثقافة بالمكتبات والمدارس ومراكز الشباب، وعلى التوازي تقام فعاليات العرض المسرحي "هيلا هيلا" لشباب مشروع إبدأ حلمك نتاج ورش إعداد الممثل الشامل بالإقليم في الفترة من 12 إلى 20 أغسطس على مسرح قصر ثقافة أسيوط، بجانب تدشين قافلة اكتشاف المواهب والمكونة من الشاعر عصام همام والفنان التشكيلي أسامة المنصورى والمخرج أحمد الشريف والمايسترو نصر الدين أحمد، والتي تجوب قرى المبادرة لاكتشاف المواهب الفنية والأدبية.

وستقام فاعلية بعنوان "مواهب" لدعم كافة المواهب الفنية والأدبية التي تم اكتشافها، حيث أوضح مدير عام فرع ثقافة أسيوط أن البرنامج يضم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة التي تخدم كافة فئات المجتمع، مع الحرص الشديد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع حياة كريمة على أكمل وجه، والوقوف على المشاكل التي يعاني منها الموقع الثقافي، وأهم الاستعدادات اللازمة لتنفيذ المشروع.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة قطاعات وزارة الثقافة مركز ساحل سليم بفرع ثقافة اسيوط حياة كريمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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