«القومي للسينما» يبدأ تصوير فيلم وثائقي عن جنوب السودان

يبدأ المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية في تصوير فيلم وثائقي عن جنوب السودان، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

يأتي ذلك علي هامش أول أسبوع ثقافي مصري في جنوب السودان في إطار المهرجان الأول للثقافة والسلام والمقرر إقامته في خلال الفترة من 3 إلى 17 سبتمبر 2021.

وجاء ذلك في إطار دعم وزارة الثقافة المصرية للعلاقات الثقافية الخارجية و توثيق الفعاليات السينمائية سواء المقامة بمصر أو خارجها.

وسوف يتكون فريق عمل المركز القومي للسينما من محمد شوقي رئيسًا للبعثة ورامي رجب وكيلًا للبعثة ومارمينا إبراهيم مدير التصوير وإسكندر عزيز فني تصوير وعلاء أبو المكارم فني إضاءة والمونتير إسلام أحمد علي وزياد عزت مهندس صوت.

ومن المقرر أن تكون هناك متابعة يومية من وزيرة الثقافة و رئيس المركز القومي للسينما لفريق العمل للخروج بعمل فني و ثقافي محترف.