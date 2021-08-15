قادة أمريكا اللاتينية يعربون عن تضامنهم مع هايتى فى أعقاب الزلزال المدمر

أعرب عدد من قادة دول أمريكا اللاتينية عن تضامنهم مع شعب هايتي بعد الزلزال المدمر الذي أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 304 أشخاص وإصابة أكثر من 1800 آخرين.

وحسبما افادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، أعربت الحكومة الأرجنتينية عن "أسفها العميق" للخسائر البشرية والمادية التي سببها الزلزال، وأعربت عن "استعدادها للتعاون" مع هذه الدولة الجزيرة في منطقة البحر الكاريبي.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا إن حكومته ستقدم "الدعم اللوجستي والإمدادات اللازمة" لمساعدة الشعب الهايتي.

وذكر الرئيس البيروفي بيدرو كاستيلو "أعبر عن تضامني التام مع شعب هايتي بعد الزلزال المدمر الذي وقع اليوم. وكحكومة في المنطقة، سنكون حريصين على تقديم الدعم للأمة من أجل دفع الوحدة والتكامل الأخوي".

كما أعربت أوروغواي وكوستاريكا عن استعدادهما لمساعدة شعب هايتي.

وعبر الرئيس البوليفي لويس آرسي عن تعازي الشعب البوليفي "للضحايا وتمنياته بالشفاء للمصابين"، قائلا "نحن معكم أيها الإخوة الهايتيون".

وأبدت الحكومة البرازيلية التزامها الراسخ بتقديم المساعدات الإنسانية لهايتي، مضيفة أنه لم يتأذ أي من أفراد الجالية البرازيلية في هذا البلد جراء الزلزال.

وأعرب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن تعازيه لشعب هايتي وقال إن حكومته "تجهز بالفعل مساعدات فورية من خلال التنسيق الوطني للحماية المدنية ووزارة العلاقات الخارجية وأمانة البحرية ووزارة الدفاع الوطني".

وأكدت السلطات الهايتية أن الزلزال، الذي وقع على بعد نحو 12 كم من بلدة سانت لويس دو سود الجنوبية، أسفر عن مصرع 304 أشخاص و إصابة 1800 آخرين.

وتوجه رئيس الوزراء الهايتي أرييل هنري إلى مقاطعة غراند آنسي للإطلاع على الأضرار و قال إن حكومته حشدت الموارد لمساعدة الضحايا.