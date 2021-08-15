جنوب أفريقيا: 13 ألف إصابة بكورونا

سجلت جنوب أفريقيا 13 ألفًا و21 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا، إنه بذلك ارتفع عدد الإصابات في البلاد إلى مليونين و595 ألفًا و477، من بينهم 154 ألفًا و71 حالة نشطة، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا ساوث أفريكان نيوز".

وأضاف المعهد أنه تم تسجيل 238 حالة وفاة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 76 ألفًا و869 شخصًا، فيما تعافى من المرض حتى الآن مليونين و364 ألفًا و507 أشخاص.



ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.