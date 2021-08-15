التليفونات الأرضية تواجه شبح الانقراض.. تقرير يتوقع اختفائها بحلول 2025

هل تخيلت يومًا بأن الهواتف الأرضية قد تنقرض يومًا ما؟.. فالإجابة نعم فبحلول عام 2025 من المتوقع أن تنقرض الهواتف الأرضية، حيث يؤدي التحول الرقمي إلى مخاوف من أن كبار السن والضعفاء سيصارعون للتكيف مع هذا التحول.

اعتبارًا من عام 2025، ستحتاج جميع الأسر والشركات إلى الإنترنت لإجراء مكالمات في ظل التغيير الرقمي الكبير الذي يشهده العالم.

هذا يعني أنه سيتم دفع ملايين العملاء عبر الإنترنت لأول مرة أو سيضطرون إلى الاعتماد على الهاتف المحمول، فقد توقع عدد من الباحثون الأمريكيون، أن التليفونات الأرضية تواجه شبح الانقراض.

وقد يحتاج أولئك الذين ليس لديهم إنترنت إلى مهندس لزيارة منازلهم لإعدادهم وقد يحتاج أولئك الذين لديهم هواتف قديمة إلى شراء هاتف جديد، وفقًا لما ذكره التقرير المنشور على موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقارن المطلعون على الصناعة الانتقال إلى التحول إلى التلفزيون الرقمي في عام 2012، عندما توقف المذيعون عن إرسال الإشارات التناظرية التقليدية إلى أسطح المنازل أو الهوائيات الداخلية.

ووفقًا للتقرير المنشور، فقد يؤثر انقراض الهواتف الأرضية، على الخدمات الأخرى التي تعتمد على شبكة الهاتف الحالية مثل أنظمة الإنذار والهواتف في المصاعد ومحطات الدفع.

لكن الخبراء أثاروا مخاوف من أن الملايين من الأسر المسنة والضعيفة غير المتصلة بالإنترنت، ولا تستخدم الهاتف المحمول أو تعيش في منطقة ريفية ذات اتصال ضعيف، معرضة لخطر التخلف عن مواكبة التطور.

هل سترتفع الفواتير؟

يتعين على العملاء الدفع مقابل الإنترنت لاستخدام هواتفهم المنزلية، لكن الخبراء قالوا إن مقدمي الخدمة من المرجح أن يقدموا صفقات أساسية رخيصة مماثلة لعقود الخطوط الأرضية فقط، فمن غير المعروف ما إذا كان العملاء الذين لديهم هواتف قديمة يحتاجون إلى شراء هاتف جديد أو ما إذا كانوا سيحصلون على واحد مجانًا.

قد يستخدم الكثيرون الإنترنت على هواتفهم المحمولة فقط عبر الخدمات اللاسلكية، في حين أن حوالي نصف سكان الأرض لا تمتلك هاتفًا محمولًا.