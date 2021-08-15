الأحد 15 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد عددًا من مشروعات «حياة كريمة»

محافظ الأقصر يتابع
محافظ الأقصر يتابع مشروعات حياة كريمة

أجرى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، جولة تفقدية موسعة، السبت، بمركز إسنا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يتم تنفيذ مرحلته الأولى داخل محافظة الأقصر بقرى مركزي إسنا وأرمنت.

وشملت جولة المحافظ بمركز إسنا تفقد مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية الشغب؛ للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بالمجمع الجاري إنشائه ضمن مجمعات الخدمات بقرى المبادرة بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والتيسير عليهم في إنهاء المعاملات الحكومية.

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محافظ الأقصر يتابع مشروعات حياة كريمة

كما تفقد محافظ الأقصر، مشروع نقل وتطوير محطة مياه شرب قرية الدير بمركز إسنا والذي يهدف إلى رفع كفاءة ونقل وتطوير محطة مياه الدير إلى ٢٤٠٠ م٣/ يوم والتي تخدم حوالي ٦٥ ألف نسمة بغرض تعزيز وزيادة الضغوط والقضاء على ضعف المياه بالقرية.

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محافظ الأقصر يتابع مشروعات حياة كريمة

وتفقد المحافظ أيضًا موقع مشروع إنشاء جناح جديد وتوسعة مدرسة الشهيد هاشم سيد أحمد الابتدائية بقرية الدير والتي تستهدف زيادة عدد الفصول بالمدرسة من 18 فصل لتصبح 32 فصل (24 فصل ـ 8 رياض أطفال)، كما استمع المحافظ إلى شرح من المهندس إسلام الدهرين رئيس قطاع بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بالأقصر حول أعمال مشروعات الهيئة الجارية بالقرية والتي تتضمن بناء جناح توسع بمدرسة الشهيد محمود حسن الابتدائية بالدير لزيادة الفصول من 24 لتصبح 32 فصل، وجارٍ إنهاء إجراءات إحلال جزئي لمدرسة الدير الابتدائية المشتركة لزيادة عدد الفصول من 32 لتصبح 40 فصل، وإنهاء الدراسات اللازمة لإنشاء مدرسة الرسمية لغات بالدير بعدد 22 فصل.

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محافظ الأقصر يتابع مشروعات حياة كريمة

كما تفقد محافظ الأقصر، مشروع تنفيذ شبكات الانحدار الصرف الصحي بقرية الدير، والذي يتضمن 60 كم شبكات ومحطتين رفع (رئيسية وفرعية) لخدمة قرية الدير بالكامل بعدد سكان يبلغ 63 ألف نسمة.

كما تفقد محافظ الأقصر، مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية الحلة، ومشروع إنشاء جناح جديد وتوسع مدرسة الشهيد عبدالجليل عبدالحليم الابتدائية بقرية زرنيخ لزيادة عدد الفصول من 14 لتصبح 24 فصل، كما تابع المحافظ أعمال إحلال وتجديد شبكات خطوط المياه قطر 4 بوصة بطول ١٧٠٠م بمنطقة أرض اللواء ضمن المناطق المخدومة صرف صحى لإحلال وتجديد ٤٣ كم اقطار مختلفة في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة بمركز ومدينة إسنا.

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محافظ الأقصر يتابع مشروعات حياة كريمة

ورافق محافظ الاقصر خلال الجولة كل من محمد عبد القادر خيري نائب المحافظ، واللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورئيس مدينة إسنا إبراهيم نصير، وعضو مجلس النواب عن دائرة مركز إسنا باهي امين مسعود، والمهندس أسعد مصطفي مدير المشروعات ومنسق حياة كريمة بالمحافظة، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس رفيق فهمي مدير عام تنفيذ الجهاز، والمهندس هاني طايع مدير جهاز التعمير بالأقصر، واللواء أشرف الفاوي رئيس قطاع الدعم الفني بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية.

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محافظ الأقصر يتابع مشروعات حياة كريمة

كما توجه محافظ الأقصر، لتفقد بدء الأعمال بمشروع صرف صحي نجع الجالس بالكرنك بمدينة الأقصر، حيث تم بدء تنفيذ أعمال شبكات انحدار بطول 3,7 كيلو متر لخدمة نجع الجالس، وذلك بحضور رئيس مدينة الاقصر العميد طارق لطفي،  كما استمع المحافظ إلى مطالب عدد من المواطنين بالمنطقة، حيث وجه بتحديد لقاء مفتوح مع المواطنين بحضور المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والقيادات المعنية، للاستماع إلى كافة الاستفسارات والرد عليها والتعريف بمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها والمشروعات المستقبلية.

الصرف الصحي محطة مياه مطالب محافظ الاقصر المبادرة الرئاسية محافظة الأقصر جولة تفقدية تطوير الخدمات الخدمات الحكومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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