جولة مسائية لوكيل صحة بني سويف بمراكز تطعيم المسافرين

تابع الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، السبت، سير منظومة العمل بمراكز التطعيم الدولى الخاصة بلقاح كورونا، والتي يتم فيها تطعيم المواطنين الراغبين في العودة للعمل بالخارج أو السفر لأي غرض بعد التسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول علي اللقاح بالمجان.

وقام وكيل صحة بني سويف بالمرور على مركز اللقاح الدولى بمركز طبي الغمراوى فى الفترة المسائية للاطمئنان علي سير العمل والسماع للمواطنين والاطمئنان علي حصولهم علي خدمه جيدة، والتأكيد علي اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا علي صحتهم.

وخصصت مديريه الصحة ببني سويف 3 مراكز على مستوى المحافظة وهي مركز طبي الغمراوي بمدينة بني سويف، المركز الطبي في ببا، المركز الطبي بالفشن للمسافرين للخارج للحصول علي اللقاح بالمجان.

ويتقدم المواطن بجواز سفره لأحد المراكز المخصصة لتلقى اللقاح والتى تعمل من الساعه 9 صباحًا وحتى 9 مساءً، ويتم تحصيل رسوم قيمتها 250 جنيهًا من المواطن المصرى الجنسيه وما يعادل 25 دولار من الأجنبي مقابل الحصول علي الشهادة الموثقة.