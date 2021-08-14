السبت 14 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جولة مسائية لوكيل صحة بني سويف بمراكز تطعيم المسافرين

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة

تابع الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، السبت، سير منظومة العمل بمراكز التطعيم الدولى الخاصة بلقاح كورونا، والتي يتم فيها تطعيم المواطنين الراغبين في العودة للعمل بالخارج أو السفر لأي غرض بعد التسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول علي اللقاح بالمجان.

وقام وكيل صحة بني سويف بالمرور على مركز اللقاح الدولى بمركز طبي الغمراوى فى الفترة المسائية للاطمئنان علي سير العمل والسماع للمواطنين والاطمئنان علي حصولهم علي خدمه جيدة، والتأكيد علي اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا علي صحتهم.

وخصصت مديريه الصحة ببني سويف 3 مراكز على مستوى المحافظة وهي مركز طبي الغمراوي بمدينة بني سويف، المركز الطبي في ببا، المركز الطبي بالفشن للمسافرين للخارج للحصول علي اللقاح بالمجان.

ويتقدم المواطن بجواز سفره لأحد المراكز المخصصة لتلقى اللقاح والتى تعمل من الساعه 9 صباحًا وحتى 9 مساءً، ويتم تحصيل رسوم قيمتها 250 جنيهًا من المواطن المصرى الجنسيه وما يعادل 25 دولار من الأجنبي مقابل الحصول علي الشهادة الموثقة.

بني سويف محافظة وزارة الصحة لقاح كورونا المركز الطبي تطعيم المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

بشرى سارة لطلاب الثانوية.. السيسي: انخفاض التنسيق في هذه الحالة

خطف واغتصاب وسرقة.. تفاصيل القبض على ذئب بشري بمطروح

مستفيد من «أهالينا 2»: «البلكونة بس بعزبة الهجانة كلها»

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر رابط بوابة الأزهر

أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي

ثورة فى أوضة اللبس.. تفاصيل حديث بيبو للاعبى الأهلي قبل مباراة إنبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور إبراهيم نجم

شوقى علام.. رجل المهام الصعبة والمواقف الجريئة

ماجد حبته

عملاء بلا مأوى!

عبدالوهاب داود

حفلات «جلد الصحافة» «عام» و«خاص» وبينهما «ملطشة»

الحسين عبدالرازق

إنقاذ القاهرة الخديوية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

صور

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

قانون «ممتلكات اليهود».. أزمة جديدة بين إسرائيل وبولندا بسبب «الهولوكوست»

جهود مصرية لاستمرار الهدوء على حدود غزة

عام على اتفاق التطبيع.. كيف أصبحت العلاقات بين إسرائيل والإمارات؟