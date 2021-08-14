السبت 14 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ننشر خريطة قوافل التلقيح ضد فيروس كورونا بدمياط

التلقيح ضد فيروس
التلقيح ضد فيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة، السبت، إطلاق قوافل لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بعدد من المناطق.

وتأتى محاور تلك الخطة خلال يومى الأحد والاثنين ١٦،١٥ أغسطس وفقاً لما هو موضوع بالجدول الآتى، علمًا بأن فرق توزيع اللقاح للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة تعمل منذ الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، كما تعمل فرق توزيع اللقاح للمواطنين من الثالثة عصرًا حتى التاسعة مساءً.

وناشدت المديرية المواطنين والعاملين بأجهزة الدولة الراغبين فى تلقى لقاح كورونا، التسجيل على الموقع الرسمى للوزارة، كما سيتم تطعيم المواطنين الذين لم يحصلو على موعد محدد فى المراكز الثابتة بالمحافظة، ويستثنى من ذلك المواطنين الراغبين فى السفر حيث انه تم تخصيص مراكز خاصة بهم لتوزيع اللقاح.
تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال النهائية التى تجرى على قدم وساق بخطة تطوير كورنيش النيل وحديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة بمدينة دمياط، حيث أعلنت عن قرب افتتاح المشروعين لتشهد المدينة نقلة جديدة بخطة التنسيق الحضارى و تحول كامل بشريانها.

وذكرت المحافظ أن طريق كورنيش النيل قد شهد عملية متكاملة من التطوير والتى تضمنت رفع كفاءة سور وممشى الكورنيش و الجزيرة الوسطى و أعمدة الإنارة الديكورية و إحلال كابلات الكهرباء و انشاء شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار، وأيضاً رصف الطريق بالأسفلت وتخطيطه وذلك بطول ٣ كم بدءًا من منطقة الدعايم حتى ميدان الساعة.

أضافت محافظ دمياط أنه جارى الانتهاء من اللمسات النهائية بحديقة بنت الشاطئ والتى شهدت تطوير متكامل لكافة ارجائها، حيث شملت إحلال سور الكورنيش وممشى ومنطقتين للصيد وألعاب الأطفال ومقاعد و تشجير الحديقة وإنشاء سور محيط بها للحفاظ عليها وأيضاً رفع كفاءة تمثال الدكتورة عائشة عبد الرحمن و سارى العلم، وكذا إنشاء مقاعد لانتظار سيارات الأجرة مزودة بمظلات.

محافظة دمياط دمياط كورونا لقاح قوافل

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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