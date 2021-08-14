خطف واغتصاب وسرقة.. تفاصيل القبض على ذئب بشري بمطروح

تباشر نيابة مطروح بمعرفة عمر السعيد وكيل النائب العام لنيابات مطروح وبرئاسة المستشار إبراهيم عبدالحليم رئيس نيابة مطروح الجزئية، تحقيقاتها مع شاب اختطف فتاة واغتصبها، ثم سرقها بالإكراه في إحدى المناطق المهجورة بمرسى مطروح.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى قيام الشاب "ص.س" باختطاف فتاة "أ" إلى أحد الأماكن المهجورة في مدينة مرسى مطروح واغتصابها عدة مرات مدة 5 ساعات متواصلة، وعقب الانتهاء أقدم على سرقتها بالإكراه وتوصيلها إلى أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة وفر هاربًا.

وعقب ذلك توجهت الفتاة إلى منزلها وسردت ما حدث لها لأهلها، الذين قاموا بتحرير محضر في قسم شرطة مطروح، وعلى الفور شُكلت مأمورية من مباحث قسم شرطة مطروح لضبط المتهم، وتمكنوا من ضبطه وعرضه على النيابة المختصة.

وتباشر النيابة العامة بمحافظة مطروح التحقيقات واصطحاب الفتاة المجني عليها والمتهم إلى مكان ارتكاب الواقعة للمعاينة.

وأمرت نيابة مطروح العامة بتحويل الفتاة المجني عليها إلى مصلحة الطب الشرعي، وحبس المتهم على ذمة التحقيقات.