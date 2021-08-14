التشيك تجلى دبلوماسييها من أفغانستان فى ظل تدهور الوضع الأمنى

أعلنت وزارة خارجية التشيك، اليوم السبت، إجلاء دبلوماسييها من العاصمة الأفغانية كابول، بسبب تدهور الأوضاع في البلاد تزامنا مع تقدم حركة طالبان عسكريا ضد الحكومة المركزية في كابول.

وقال وزير الخارجية التشيكي ياكوب كولهانيك في تصريحات صحفية- نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن "الوضع في أفغانستان يتدهور واضطررنا لاتخاذ قرار بنقل دبلوماسيينا إلى مطار كابول الدولي بناء على نصيحة سفيرنا في كابول ومعلومات حصلنا عليها من حلفائنا".

وتبعت التشيك في هذا الإجراء عدة دول أوروبية أجلت بالفعل مواطنيها ودبلوماسييها من أفغانستان، تزامنا مع التقدم العسكري الذي تحرزه حركة طالبان ضد الحكومة الأفغانية بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

جدير بالذكر، تستعد الولايات المتحدة نشر قوات لها في مطار كابول لتأمين إجلاء قسم من موظفي سفارتها في أفغانستان التي سيتقلص عديدها في ظل تقدّم حركة طالبان، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية.

كذلك، كشف المتحدث باسم الوزارة نيد برايس أنّ واشنطن ستسرع في إجلاء المترجمين والمساعدين الأفغان الآخرين للجيش الأمريكي في ضوء احتمال تعرضهم لخطر الانتقام إذا ما استولت طالبان على السلطة.

ودعت السفارة الأمريكية في كابول، الخميس الماضى، جميع مواطنيها في شتى أنحاء أفغانستان إلى مغادرة البلاد على الفور، حسب بيان نشر على موقع البعثة الدبلوماسية على شبكة الإنترنت.

وذكر البيان أن "السفارة الأمريكية تحث مواطنيها على مغادرة أفغانستان على الفور باستخدام الرحلات التجارية المتاحة".

وتشهد الساحة الأفغانية، في الفترة الحالية، مواجهات دامية بين القوات الحكومية وحركة "طالبان"، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد.

وباتت "طالبان" تسيطر حتى الآن على مراكز 9 ولايات، وفق بيانات الحركة، وهي "سمنغان، وتخار، ونيمروز، وجوزجان، وساري – بول، وقندوز وفراه وبدخشان وبغلان".