إصابة 4 أشخاص بطلق ناري في مشاجرة بالقليوبية

شهدت منطقة بهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية إصابة 4 أشخاص خلال مشادة نشبت بين طرفين بسبب قيام الطرف الأول بركن سيارة أمام ورشة الميكانيكا الخاصة بهم فى الجهة المقابلة ومع مرور الطرف الثانى حدثت مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الآخر بالسب والشتم والضرب وإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش أحدثت الإصابات وتم نقل المصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد سالم الدقميري، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين طرفين بمنطقة بهتيم أمام مستشفى التأمين الصحى، ووقوع 4 مصابين.

انتقل إلى مكان الواقعة الرائد أحمد موسى، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة وتبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين طرف أول محمود ع م" 41 سنة صاحب ورشة خراطة و"حسن ع م" 44 سنة ميكانيكى و"كريم ع م" 34 سنة سائق و"محمد ع ع"، 58 سنة سائق جميعهم مصابين بجروح دائرية بمناطق متفرقة بالجسم إدعاء طلق نارى من فرد خرطوش وطرف ثان "أحمد ر أ" وشهرته أحمد عريجه 36 سنة سائق سبق اتهامه فى 4 قضايا "ضرب وإحداث عاهة وسرقة بالإكراه، وسلاح".

ودلت تحريات المباحث الجنائية أنه أثناء قيام الطرف الأول بركن سيارة أمام ورشة الميكانيا الخاصة بهم فى الجهة المقابلة ومع مرور الطرف الثانى حدثت مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الأخر بالسب والشتم والضرب وإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش أحدثت الإصابات وفر هاربا، وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بالواقعة.

بعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.