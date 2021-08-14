السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قائد القوات البحرية للقيادة المركزية الأمريكية والسفير الأمريكى يزوران قاعدة «برنيس»

قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية والسفير الأمريكى

استقبل الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، كلًا من الفريق بحرى تشارلز كوبر قائد القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية، وجوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية فى مصر لمشاهدة قاعدة "برنيس" البحرية وما يتم توفيره من خلال هذه القاعدة الحديثة ومرافقها من إمكانيات داعمة للأسطول البحرى المصرى والوحدات البحرية للدول الصديقة والشقيقة، وذلك خلال زيارة الطراد الأمريكى (USS  Monterey) إلى قاعدة "برنيس" البحرية والتى تعد أول نشاط بحرى يتم تنفيذه بالقاعدة.           

جاء ذلك فى إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشاد الفريق بحرى تشارلز كوبر وجوناثان كوهين بما تتميز به القاعدة من موقعٍ جغرافي متميز على مقربةٍ من خطوط المواصلات البحرية وبما يحققه هذا من تعزيز إجراءات الأمن البحرى فى البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة بقناة السويس والمضايق البحرية.

ويعتبر طراد الصواريخ الموجهة الأمريكى (USS Monterey) من طراز (Ticonderoga) أحد أٌقدم وأكبر الوحدات البحرية الأمريكية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

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