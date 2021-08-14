السبت 14 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: طرح العاصمة الإدارية في البورصة يساهم في إنشاء المراحل التالية

النائب هشام الجاهل،
النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب،

ثمن النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن مخطط طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذا القرار يساهم وبشكل كبير في التنمية الاقتصادية للدولة المصرية فضلا عن تحقيق خطة الإصلاح الاقتصادي، وزيادة الاستثمار.

وأشار الجاهل، خلال البيان الصادر له، إلى أنه بالرغم من أن العاصمة الإدارية مشروعا استثماريا إلا أن لها بعدا قوميا واجتماعيا متمثل في نقل الكتلة السكنية الكبيرة من القاهرة إلى خارجها، وبذلك يكون هذا المشروع مساهمًا جيدًا في حل أزمة السكان في الدولة وأحياء وأعادت رونق القاهرة القديمة والمباني التراثية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة ستكون هى السهم الرابح مما يسهم إيجابيا لتحقيق عائد كبير يساهم فى إنشاء المرحلة الثانية والثالثة.

وكان قد أشاد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بقرار الحكومة بشأن توزيع الوجبات المدرسية على الطلاب باستخدام الكارت الذكي، وياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا ان هذه الخطوة تأتي في التوقيت الصحيح خاصة وأنه يُساهم بشكل كبير في القضاء على الفساد في المنظومة، كما أنه يساعد على وجود تنوع فى أشكال الوجبات، بما يضمن الحفاظ على المحتوى التغذوي.

وأكد الجاهل، خلال البيان الصادر له، أن الحفاظ على صحة الطلاب وتقديم نظام غذائى سليم لهم من خلال وجبات التغذية المدرسية يعد جزء أساسى من منظومة التعليم ومقومات نجاحها، الأمر الذى يتطلب ضرورة وجود متابعة مستمرة من الحكومة لمنظومة التغذية المدرسية والمحاسبة على أى تقصير أو إهمال.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة تنفيذ هذه القرارات فضلا عن إعادة هيكلة مصانع التغذية المدرسية وتشغيلها والعمل على تطويرها والاستفادة منها، وتوفير الموارد المالية اللازمة، وصرف مرتبات العاملين بهذه المصانع والعمل على تثبيتهم وضمهم للموازنة العامة للدولة.

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