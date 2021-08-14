عضو بـ«الشيوخ»: اهتمام الدولة بالقضاء على العشوائيات غير مسبوق

قال عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والقيادي بحزب التجمع، إن القيادة السياسة أولت اهتمام غير مسبوق بالقضاء على العشوائيات وتوفير البديل الآمن بتخطيط وإنشاء مدن عمرانية حديثة في مختلف مناطق الجمهورية، مضيفًا: فالحكومة حملت على عاتقها تشييد مدن جديدة مذهلة وبها مرافق ذكية ومنظومة لمراقبة استهلاك المياه والكهرباء وتحقيق أمثل استخدام للمرافق والخدمات .

وأشار عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن صندوق تطوير العشوائيات أعلن عن وجود 188 تطوير عشوائية تم الانتهاء من تطويرها ، كما كان هناك 280 مدينة بها مناطق عشوائية يسكنها 30 مليون شخص ونفذت الحكومة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات 165 ألف وحدة سكنية، مؤكدًا أن كل هذه الجهود تهدف لبناء جمهورية جديدة رائدة تحفظ حقوق مواطنيها في السكن الملائم والحياة الآدمية.

وأكد عزت، أن الدولة توفر تعويضات مناسبة للأهالي الذين يقطنون بالمناطق العشوائية وتسلمهم الوحدات السكنية كاملة التشطيب ومؤثثة بالكامل كما توفر لهم كل المرافق والخدمات التى تضمن لهم حياة كريمة، مشددًا على أن تطوير العشوائيات مشروع تنموي لن يتكرر في تاريخ الدولة المصرية ولم يحدث من قبل.

وطالب عزت، بضم مناطق بولاق الدكرور وصفط اللبن والشرابية لخطة تطوير العشوائيات ، وضم قرى البدرشين والحوامدية حتى العياط لمبادرة حياة كريمة وذلك لتطوير الخدمات والمرافق بهذه المناطق.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر.

وقال الرئيس إن الهدف من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة هو تحسين حياة المواطنين.

وأضاف الرئيس، خلال افتتاحه صباح اليوم السبت عددا من المشروعات السكنية المتنوعة في مدينة بدر، أنه لا يوجد عائد للدولة مما تقوم به من مشروعات سوى تغيير حياة الناس، مشددا على ضرورة ترتيب أوراق الدولة حتى تصبح دولة ذات شأن.

وأشار إلى إن هناك مخططًا لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة فى البورصة خلال عامين.

وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة تمت من خلال شركة العاصمة، وليست من أموال الدولة ولا هيئة المجتمعات العمرانية، موضحا أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة تمتلك ١٠٠ مليار جنيه أموالا سائلة فى البنوك، كما أن أصول الشركة تتراوح بين 3 و4 تريليونات جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة تدار بفكر اقتصادى مختلف، مضيفًا: "ماكناش بنحلم بكده".