«القوى العاملة»: صرف 3.2 مليون جنيه منحة لـ3348 عامل غير منتظم بالسويس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين 418 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 23 شاباً من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 696 باحثا عن عمل، منهم 18 من ذوي القدرات الخاصة.

وأضاف شعفان أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة تم صرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 10 آلاف جنيه لـ 4 عمال من المسجلين بالإدارة، وتم البدء في صرف منحتي عيد الفطر وعيد الأضحى لـ3348 عاملاً مسجلاً بإجمالى 3 ملايين و 256 ألفاً و500 جنيه، فضلاً عن استخراج 700 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة.

من جهته، أشار حاتم جاد الرب، مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضي- إلى أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 74 شكوى فردية، تم تسوية 19 شكوى منها ودياً، وتحويل شكوتين منها للمحكمة العمالية، و29 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 174 منشأة، وتم تحرير 8 محاضر لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 4 حملات تفتيش شامل، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على منشأتين في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة، وتم عقد لجنة تراخيص ولجنة تحكيم طبي، وتم منح ترخيص لمنشأة واحدة.



وكان شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة - من 18 يوليو إلى 25 يوليو الجاري- حضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، المؤتمر الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، والتوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة القوي العاملة وشركة "أوراكل" لتدريب حديثي التخرج على أحدث تكنولوجيا الحوسبة السحابية، وإعلان إجازة رأس السنة الهجرية للعاملين بالقطاع الخاص، واستمرار اختبارات المدربين حتى استيفاء العدد المطلوب، والبدء في التدريب المجاني أونلاين بالتعاون مع شركة "هواوي للتكنولوجيا مصر"، واستئناف مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" بمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، واستكمال تسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية بالوادي الجديد، وبدء التسجيل فى موقع " التجلي الأعظم " بسانت كاترين.