بالتفصيل.. مواعيد قطارات «القاهرة-أسوان» الإسبانية ومحطات الوقوف

تنشر “الدستور” بعض مواعيد القطارات الإسبانية المتجه إلى أسوان والعكس، للتسهيل على المواطنين معرفة المحطات التي يقف بها كل قطار خاصة بخط "القاهرة - أسوان".

قطار 2011 مكيف (أسوان - القاهرة)

قيام أسوان 5.1 صباحا- قيام دراو 5.52 صباحا، قيام كوم امبو 6.06 صباحا، قيام كلابشة 6.35 صباحا، قيام إدفو 7.04ص، وصول القاهرة 6.00 مساءا.

قطار 983 مكيف (أسوان- القاهرة)

(قيام أسوان 7.30 صباحا، قيام دراو 8.05 صباحا، قيام كوم امبو 8.17 صباحا، قيام كلابشة 8.34 صباحا، وصول القاهرة 9.40 مساءا).



قطار 2013 مكيف (أسوان- القاهرة)

(قيام أسوان 2.30 مساءا، قيام كوم امبو 3.1 مساءا قيام ادفو 4.07 مساءا، قيام اإسنا 4.54 مساء، قيام الأقصر 5.50 مساء، رصول القاهرة 3.05 صباحا).

قطار 1903 مكيف (أسوان - القاهرة)

(قيام أسوان 5.00 مساء، قيام دراو 5.36 مساءا، قيام كوم أمبو 5.47 مساء، قيام ادفو 6.36 مساء، وصول القاهرة 5.50 صباحا).



قطار 997 مكيف (أسوان - القاهرة)

(قيام أسوان 8.45 مساءا، قيام كوم أمبو 9.28 مساء، قيام كلابشة 9.46 مساء، قيام إدفو 10.25مساء، قيام إسنا 11.09مساء، قيام الأقصر 12.05صباحا، وصول القاهرة 9.50 صباحا)



قطار 89 مكيف (أسوان - الإسكندرية)

(قيام أسوان 9.05 مساءا، قيام دراو 9.40م، قيام كوم أمبو 9.51 مساء، قيام كلابشة 10.08مساء، قيام سلوا 10.22 مساء، وصول الإسكندريه 1.55 مساء).



قطار 989 مكيف (أسوان - القاهرة)

(قيام أسوان 11 مساء، قيام دراو 11.37 مساء، قيام كوم أمبو 11.50 مساء، قيام إدفو 12.39 ص، قيام إسنا 1.24ص، قيام الأقصر 2.15 ص، قطار 997 مكيف (أسوان - القاهرة).