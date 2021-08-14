السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

لعشاق السينما العالمية.. 3 أفلام أجنبية جديدة بدور العرض المصرية

old
old

عادت السينمات ودور العرض المصرية لاستقبال الأفلام الأجنبية من جديدة بعد تراجعها خلال الأسابيع الماضية لوجود أفلام مصرية قوية ضمن أفلام عيد الأضحى المبارك، حيث يتواجد حاليًا 3 أفلام أجنبية جديدة، منها فيلم OLD.

فيلم OLD

الفيلم تدور أحداثه حين تقرر إحدى اﻷسر أن تقضي عطلتها في إحدى الجزر الإستوائية؛ لكن هذه الجزيرة تحتوي سرًا مظلمًا، حيث أنها تحتوي على قوة غامضة تجعل اﻷشخاص يكبرون في السن كل نصف ساعة بشكل غريب للغاية.

فيلم OLD من بطولة كلا من جايل جارسيا برنال وفيكي كريبس وروفوس سيويل واليكسا سوينتون وإيمبث ديفيدتز ومن تأليف وإخراج  إم. نايت شيامالان.

فيلم The Misfits 

بدأت السينما أيضًا عرض فيلم The Misfits أو ما يعرف بـ"Ballistic" وتدور أحداث الفيلم حين يجد المجرم الشهير ريتشارد بيس نفسه عالقًا في عملية سرقة ذهب متقنة معدة بأن يكون لها آثار بعيدة المدى على حياته وحياة عدد لا يحصى من الآخرين وذلك بعد تجنيده من قبل مجموعة من اللصوص غير النمطيين.

فيلم The Misfits من بطولة كلا من  بيرس بروسنان وجيمي تشونج  وتيم روث وهيرميون كورفيلد ونيك كانون وجونزالو مينندز والفيلم من إخراج  ريني هارلن.

فيلم Free Guy  

فيلم Free Guy  من الأفلام الجديدة في السينمات المصرية التي عرضت هذا الأسبوع وهو من بطولة كلًا من، رايان رينولدز وجودي كومر وتايكا وايتيتي وليل ريل هوري وأوتكارش أمبودكار‬ وجو كيري ومن إخراج شون ليفي.

والفيلم تدور قصته حول “جاي” الذي يعيش في عالم غريب بمهنة “صراف” في أحد البنوك، وتزداد مخاوفه في الحياة حينما يشك أنه يعيش داخل لعبة فيديو، ليدخل في سباق مع الزمن لإنقاذ لعبة الفيديو قبل قيام مطوريها بإغلاقها وسط اجواء من الإثارة والتشويق والأكشن. 

 

أفلام أجنبية فيلم OLD السينمات دور العرض المصرية الأفلام الأجنبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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