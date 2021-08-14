السبت 14 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع أعمال إصلاح كسر بإحدى مواسير الصرف الصحى بمنطقة الاستثمار

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أعمال إصلاح كسر بإحدى مواسير الصرف الصحي بمحيط منطقة الاستثمار حيث تم الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر بواسطة فرق فنية متخصصة.

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محافظ بورسعيد يتابع إصلاح كسر بإحدى مواسير الصرف الصحى

واشاد محافظ بورسعيد بجهود الأجهزة الأمنية والتنفيذية في التعامل مع الواقعة فور تلقي البلاغ واصلاحه في وقت وجيز.

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وتوجه المحافظ لموقع الكسر المفاجئ لماسورة الصرف الصحي بشارع محمد علي أمام منطقة الاستثمار لمتابعة أعمال الإصلاح التي تم الانتهاء منها.

محافظ بورسعيد يتابع إصلاح كسر بإحدى مواسير الصرف الصحى

وتكثف الجهات المختصة بمحافظة بورسعيد من جهودها لمعرفة أسباب خروج مواد بترولية من بالوعات الصرف الصحي المتواجدة بشارع محمد علي بنطاق حي الشرق.

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محافظ بورسعيد يتابع إصلاح كسر بإحدى مواسير الصرف الصحى

وكان قد تلقت غرفة الأزمات والكوارث بلاغاً يفيد وجود هبوط أرضي وانتشار كميات كبيرة من مادة بترولية تشبه الزيت والجاز، وعلي الفور تم فرض كردون أمني ومنع السيارات والمواطنين من المرور.

محافظ بورسعيد يتابع إصلاح كسر بإحدى مواسير الصرف الصحى

تحركت كافة الأجهزة التنفيذية إلي مكان الحادث، وتواجد الإسعاف وطوارئ الغاز والبترول والحماية المدنية، وتم وضع طبقة من الرمال علي الزيت، وفتح البالوعات والتي تبين أن بداخلها زيت وجاز.

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محافظ بورسعيد يتابع إصلاح كسر بإحدى مواسير الصرف الصحى
اللواء محافظ تسريب مواسير بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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