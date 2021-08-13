السبت 14 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إنقاذ 40 مصطافا من الغرق في شواطئ رأس البر

رأس البر
رأس البر

شهدت مدينة رأس البر في دمياط إقبالا جماهيريا، اليوم الجمعة، حيث زاد إقبال المواطنين ورحلات اليوم الواحد القادمة من مختلف المحافظات لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بشواطئ مدينة رأس البر.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الإجراءات التى نفذتها الوحدة المحلية بالمدينة برئاسة اللواء حسين لبيب لتوفير كافة الخدمات.

وفى هذا السياق، كثفت إدارة الشاطئ وفرق الإنقاذ جهودهم منذ الساعات الأولى من الصباح حتى غروب الشمس، فضلاً عن تواجد ٤ خيم لتجميع الأطفال التائهين و ٤ نقاط للاسعاف والمعدات البحرية، حيث تم خلال اليوم الجمعة إنقاذ ٤٠ حالة من الغرق وتسليم ٤١٥ طفل تائه إلى ذويهم، كما تهيب الوحدة المحلية المواطنين بعدم نزول البحر ليلًا حفاظاً على سلامتهم.

وشهدت مدينة رأس البر برئاسة  اللواء حسين لبيب وإشراف نواب المدينة؛ مساء اليوم فعاليات الأسبوع الثاني من احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر تحت عنوان "صيف بلدنا" ، والتي تُقام على المسرح المكشوف بمنطقة اللسان  طوال شهر أغسطس في الثامنة والنصف مساءً، حيث تضمن برنامج الحفل اليوم عدد من الفقرات الشعرية والتنورة والفنون الشعبية لفرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية.

ولاقى الاحتفال إقبالاً كبيرًا من المصطافين ورواد المدينة، تأتي الاحتفالات ضمن المهرجانات الصيفية التي تشهدها رأس البر لتقديم أفضل الخدمات المواطنين خلال موسم صيف ٢٠٢١. 

محافظة دمياط محافظ دمياط راس البر أماكن رأس البر

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وائل لطفي

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