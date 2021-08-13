الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا: إعطاء 87.2 مليون جرعة لقاح ضد كورونا حتى الآن

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أفادت بيانات جامعة جون هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه تم في المجمل إعطاء 87.2 مليون جرعة مضادة لفيروس كورونا في بريطانيا.
ووفقًا لبلومبرج، يقدر معدل التطعيم في المتوسط بالبلاد 197 ألفًا و610 جرعات في اليوم. وبهذا المعدل، سيستغرق الأمر شهرًا من أجل تغطية 75% من السكان بجرعتي لقاح.
وبدأت حملة التطعيم بالبلاد قبل نحو 34 أسبوعًا. ويبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 6.21 مليون حالة، ووفاة 131 ألفًا و16 حالة.
وتم رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا قبل عام و28 أسبوعًا.

لقاح ضد كورونا بريطانيا كورونا في بريطانيا معدل التطعيم

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وائل لطفي

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