ضبط أقراص مخدرة مع راكب قادم من النمسا بمطار القاهرة

تمكنت إدارة الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بحوزة راكب قادم من النمسا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر بالواقعة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية النمساوية رقم 863 القادمة من فيينا، اشتبه حسام الشافعى مأمور الجمرك فى الراكب ص . م . م مصرى الجنسية، والقادم من النمسا ويحمل 3 حقائب، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء أو بضائع يرغب فى الإفصاح عنها أجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علاء الدين عمارة مأمور الفحص المكلف على الجهاز فتلاحظ ظهور أجسام ذات كثافات منتظمة.

وبالعرض على رفعت صدقي نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من جمال السيد مدير الحركة المشرف على الخط الأحمر والأستاذ معتز عبدالرحمن مأمور التفتيش لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيًا فتبين وجود حوالي 2000 قرص من أقراص الترامادول وبريجابالين المخدرة مخبأة داخل جيوب الملابس التى يرتديها وبين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر فوزى العميري مدير الادارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 124 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.