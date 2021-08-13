وكيل «صحة بنى سويف» يتابع سير العمل بمراكز تطعيم كورونا

تابع الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة فى بني سويف، اليوم الجمعة، سير منظومة العمل بمراكز التطعيم الدولية الخاصة بلقاح كورونا والتي يتم فيها تطعيم المواطنين الراغبين في العودة للعمل بالخارج أو السفر لأي غرض بعد التسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح بالمجان.

وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، إنه يتم المرور على مراكز اللقاح الدولى بمركزي طبي ببا والفشن للاطمئنان على سير العمل بحضور الدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي، والدكتور طارق عباس مدير إدارة ببا الصحية، والدكتور هانى عبد النبى مدير إدارة الفشن الصحية والسماع للمواطنين والاطمئنان على حصولهم على خدمة جيدة والتأكيد على اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحتهم.

وخصصت مديرية الصحة فى بني سويف 3 مراكز على مستوى المحافظة، وهي: (مركز طبي الغمراوي بمدينة بني سويف، المركز الطبي في ببا، المركز الطبي بالفشن) للمسافرين للخارج للحصول على اللقاح بالمجان.

حيث يتقدم المواطن بجواز سفره لأحد المراكز المخصصة لتلقى اللقاح والتى تعمل من الساعه 9 صباحا وحتى 9 مساءا ويتم تحصيل رسوم قيمتها 250 جنيه من المواطن المصرى الجنسية وما يعادل 25 دولار من الأجنبي مقابل الحصول على الشهادة الموثقة.