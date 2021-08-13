قلعة قايتباي تستقبل مجموعة من المدونين العرب ترويجا للسياحة

نظمت وزارة السياحة والآثار زيارة تعريفية لعدد من المؤثرين العرب الذين يتمتعون بعدد كبير من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، استمراراً للحملة الترويجية للمقصد السياحي المصري في السوق العربي، استقبلت قلعة قايتباى بالإسكندرية اليوم الجمعة هذا الوفد ضمن جولتهم بمدينة الإسكندرية.

واصطحبهم الدكتور عمرو الشحات مدير القلعة، في جولة بداخلها؛ حيث زاروا الأسوار والبرج والمسجد وحجرات سكن الجنود ومخازن الأسلحة وغيرها من مكونات قلعة قايتباي.

وحرص المدونون والمؤثرون على التقاط الصور التذكارية أمام البرج الرئيسي للقلعة لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم والتي تتمتع بعدد كبير من المتابعين.

يأتى ذلك استمراراً للحملة الترويجية التى تقوم بها وزارة السياحة والآثار للترويج للسوق العربي والتي تم إطلاق الجزء الأول منها في مايو الماضي تحت شعار "#مصربتناديك #أجازتك في مصر #سافر مصر"، والجزء الثاني منها في شهر يونيو الماضي تحت شعار "الصيف في مصر حكاية".

وأوضح أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن هذه الزيارات التعريفية للمدونين والمؤثرين العرب تأتي في ضوء تنفيذ خطة وزارة السياحة والآثار لاستخدام الوسائل الترويجية الحديثة، والاهتمام بتحديث آليات الترويج السياحي وتعزيز الخطط التسويقية، وتكثيف الحملات الترويجية الرقمية بالدول العربية على أهم المنصات الإلكترونية والتواصل الاجتماعي من خلال نشر قصصهم وعرض محتوى تجاربهم السياحية من صور وفيديوهات عبر مواقعهم وصفحاتهم الشخصية على أشهر المنصات الرقمية، إلى جانب الاستعانة بالمدونين والمؤثرين الشباب باعتبارهم شركاء في عملية الترويج وبناء الصورة الذهنية الايجابية عن المقصد المصري، وتشجيعاً للسياحة العربية واستكمالاً لأدوات الحملة الترويجية التي تم إطلاقها لاستهداف السوق العربي بدايةً من شهر مايو الماضي.

وقد قام المدونين بزيارة المناطق السياحية بالقاهرة وعلى رأسها المتحف القومى للحضارة المصرية وخان الخليلى كما قاموا بزيارة البحر الأحمر.