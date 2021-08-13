الجمعة 13 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عزيز الشافعي يكشف تفاصيل مشاركته في ألبوم محمد حماقي

عزيز الشافعي ومحمد
عزيز الشافعي ومحمد حماقي

عبر الملحن عزيز الشافعي عن سعادته بالنجاح الذي يحققه المطرب الكبير محمد حماقي خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن طرح الأخير أغنيتين من ألبومه الجديد ويحمل اسم “يا فاتني”، مشيراً إلى أن المطرب حماقي قدم مجهوداً كبيراً لخروج أغنيات الألبوم بهذا الشكل لذا استحق أن يحتل التريند في الفترة الأخيرة.

وكشف عزيز الشافعي في تصريحات لـ«الدستور» أنه يشارك في الألبوم الخاص بالمطرب محمد حماقي بأكثر من أغنية، مشيراً إلى أنه سعيد بطرح أغنية «زيها مين»، وتصدرها علي يوتيوب ميوزيك لمدة 7 أيام متواصلة وتحقيقها لما يقرب من 7 ملايين مشاهدة، مشيراً إلى أن الأغنية من كلماته وألحانه وميكس تميم.

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