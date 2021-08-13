«أنا مجوزش بنتي لمغنواتي».. لماذا فشلت حكاية حب زبيدة ثروت وعبد الحليم حافظ؟

اعترفت الفنانة زبيدة ثروت، خلال حوارها في برنامج "واحد من الناس" أن الفنان عبد الحليم حافظ أحبها بشدة، وهي أيضًا أحبته قالت "حبني في السينما وفي الحقيقة، حبينا بعض في كواليس فيلم يوم من عمري، هل أغنية "بأمر الحب" دي تمثيل؟، عبد الحليم راح لبابا، وبابا رد وقاله أنا مجوزش بنتي لمغنواتي، وأنا لا عرفت لا من بابا ولا من عبد الحليم، ومعرفتش غير بعد ما اتجوزت وخلفت".

وأضافت الفنانة زبيدة ثروت: "عبد الحليم كان ياخدني بالعربية بين المشاهد نتمشى شوية وألاقيه بيغنيلي، وقعدنا سنة نصور الفيلم، ومكنتش قادرة أقوله أنا بحبك، وهو من أدبه مكنش راضي يقولي إنه بيحبني عشانه كمان كان عيان، لو كان عبد الحليم عرفني طبعا كنت هوافق، يا سلام، ده أنا كنت هوافق ونص كمان، وأنا وصيت إني مدفنش غير جنب عبد الحليم، مش عايزة أدفن غير جنبه، أنا بحبه جدًا جدًا لحد النهاردة".

وأكدت الفنانة الراحلة زبيدة ثروت: "عبد الحليم كمان قبل ما يموت قالهم حطوا صورة زبيدة ثروت معايا في القبر، ولما اتجوزت كان على طول بيكلمني وبكلمه، كفاية إنه غنالي "بأمر الحب"، والعمل معه في "يوم من عمري" من أفضل أعمالي".

شاركت الفنانة زبيدة ثروت في مسابقة نظمتها مجلة "الكواكب" لاختيار أفضل 10 وجوه للسينما، واختارها الفنان يحيى شاهين للمشاركة في فيلم "الملاك الصغير" بسبب جمال عينيها، وشاركت في فيلم "دليلة" عام 1956، ووافقت لسعادتها بالعمل مع عبد الحليم حافظ وشادية، وبعدما قدّمت عدة أعمال أمام عبد الحليم مجددا في فيلم "يوم من عمري" عام 1961، وحينها وقعا في حب بعضهما، بحسب تصريحات سابقة لها في برنامج "واحد من الناس" قبل وفاتها بأيام قليلة.

يذكر أن الفنان عبد الحليم حافظ، توفي يوم الأربعاء في 30 مارس 1977 في لندن عن عمر يناهز السابعة والأربعين عاماً، والسبب الأساسي في وفاته هو الدم الملوث الذي نقل إليه حاملاً معه التهاب كبدي فيروسي فيروس سي الذي تعذر علاجه مع وجود تليف في الكبد ناتج عن إصابته بداء البلهارسيا منذ الصغر كما قد أوضح فحصه في لندن.