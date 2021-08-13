«تموين مطروح»: توفير أرصدة احتياطية من السلع التموينية تكفي لـ3 شهور مقبلة

أكد المحاسب حسن كمال الشيباني وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، أن الأرصدة الاحتياطية للسلع الاستراتيجية تكفي الاحتياجات لمدة لا تقل عن 3 أشهر، لافتا إلى أن كافة السلع التموينية متوفرة في مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال "الشيباني" لـ"الدستور"، إنه يتم صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز من خلال 100 بدال تمويني و7 فروع لجمعيتي ليحصل المواطن ما يناسبه من السلع حسب قيمة متوسط نصيب الفرد بواقع 50 جنيها حتى الفرد الرابع والفرد الخامس فأكثر يستفيد بقيمة 25 جنيها.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح أنه يتم صرف سلع تموينية على المستفيدين من البطاقات بقيمة 14 مليون جنيه دعم سلعي علي البطاقات.

وتابع أن جميع بدال التموين ومشروع جمعيتي يعملون يوميا لصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز منذ بداية الشهر وحتى نهايته حتى في العطلات الرسمية أو الأسبوعية أو الإجازات بالتناوب لتوفير السلع.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح أنه لا يوجد نقص لأي سلع تموينية ويتم توفيرها بشكل يومي في جميع منافذ التموين.

وأضاف أن مطروح تتميز بعمل معرض لوجستي يعمل على مدار العام لطرح الخضار والفاكهة بالتنسيق مع المحافظة وتعيين مفتشي التموين للرقابة أول بأول على السلع المطروحة والعمل على تخفيض الأسعار لتصل لنسبة 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية يأتي ذلك لتعزيز الاحتياجات المحلية وتوفير متطلبات المواطنين من كافة السلع من الخضار والفاكهة.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح أن السلع الحرة يتم توفيرها من خلال فروع دلتا ماركت بأسعار مخفضة.