سقوط المتهم بالنصب على الشباب والاستيلاء على أموالهم بـ«وظائف وهمية»

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاطًا احتياليًا غير مشروع، في الاستيلاء على أموال المواطنين، راغبي العمل داخل البلاد، والقيام بإدارة شركة بدون ترخيص، لتوفير فرص عمل لهم في مهن مختلفة، مقابل رواتب مجزية، والإعلان بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن قدرته على توفير فرص عمل للمواطنين، تحت ذات الزعم، بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وعثر بحوزته على كارنيه مزور بالكامل، منتحلاً صفة مدير العلاقات العامة بإحدى الشركات - على خلاف الحقيقة – 1075طلب توظيف مدون بها أسماء العديد من ضحاياه، راغبى الحصول على الوظائف المزعومة، 136 خطاب ترشيح للالتحاق بوظائف بالعديد من الشركات، مجموعة من المستندات الخاصة براغبي التوظيف "ضحايا الشركة".

وبمواجهة المتهم، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.