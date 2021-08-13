سيارات متحركة لتغطية احتياجات المواطنين من السلع التموينية في مناطق جديدة بأكتوبر

أكد كريم أبو النور صاحب أحد منافذ مشروع "عربيتي" لشباب الخريجين، إنه تم حاليا تغطية أكثر من 11 منطقة لصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز من خلال السيارات المتحركة في مدينة حدائق اكتوبر والتي شملت جميع مناطق ابني بيتك الأولي والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة ومناطق الإسكان الاجتماعي والقومي وإسكان الشباب والأولى بالرعاية ومساكن الجيزة ودار مصر الإسكان متوسطي الدخل اليوم لأول مرة بعد زيادة الطلب على توفير السلع من خلال تلك السيارات المتنقلة كمناطق تخلوا من المنافذ التموينية ومحلات البقالة التموينية ومشروع جمعيتي.

وأضاف في تصريح لـ"الدستور"، أنه كل شهر يتم اكتشاف نقاط تمركز جديدة في مدينة حدائق أكتوبر وتحتاج إلى تغطيتها وتوفير السلع لها حيث تم تمركز السيارة عند منطقة الكمبوندات في شارع المنتزه لخدمة تلك المنطقة الخدمة الجديدة لافتا إلى أن مناطق حدائق أكتوبر، وهي من المناطق الأكثر احتياجا والتي تخلوا من وجود منافذ التموين، إذ هناك إقبال من المواطنين على استلام السلع لأول مرة من منافذ متحركة.

وأشار إلى أنه يتم تحديد جدول بالمناطق الارتكاز التي سيتم وقوف السيارة المتحركة لها وإرسال خريطة بتلك الأماكن والمواعيد وعدد الساعات التي يتم فيها العمل وإرسالها إلي إدارة تموين أكتوبر.



وتابع أن هذه الخدمة يتم توفيرها لسكان وأصحاب البطاقات التموينية بالجيزة، مضيفا أن أي بطاقة ذكية لها الحق في اختيار السلع التموينية التي تناسبها حسب قيمة كل بطاقة وعدد أفرادها ونصيب كل فرد بمتوسط 50 جنيها، لافتا إلى أن هذه السلع يتم صرفها من أول الشهر الجاري حتى نهايته ويتم السماح بصرف السلع البديلة للخبز حتى نهاية كل شهر بدلا من يوم 20.