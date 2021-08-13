إصابة 3 أشخاص بحالات تسمم فى حوادث منفصلة بسوهاج

أصيب 3 أشخاص بحالة تسمم في 3 حوادث منفصلة بدائرة محافظة سوهاج، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات الطوارئ بمديرية الصحة، بتلقيهم 3 بلاغات بإصابات "حالات تسمم" بدائرة المحافظة.

وبالفحص تبين وصول "عفاف. ع. ح" 33 عامًا، ربة منزل إلى مستشفى المنشأة المركزي مصابة بحالة إعياء وقيء مستمر، ادعاء تناول وجبة طعام فاسدة، وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال شقيقها "حسن. ع. ح" 26 عامًا، عامل، ويقيم دائرة المركز، أفاد بمضمون ما تقدم، ونفى الشبهة الجنائية.

كما تبين وصول "عبدالموجود. خ. ص. ع" 27 عامًا عامل إلى مستشفى سوهاج العام، مصابًا بحالة إعياء وقيء، ادعاء تناول مادة فسفورية.

وبسؤال والده "خليفة. ص. ع خ" 60 عامًا، عامل، ويقيم دائرة مركز سوهاج، قرر قيام نجله برش المنزل بسم فئران، وتناوله الطعام دون غسل يده، مما نتج عنه إصابته ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك.

كما تبلغ من مستشفى سوهاج الجامعي، وصول الطفلة "إيمان. أ. ح. أ" تبلغ من العمر عامين، وتقيم دائرة مركز جزيرة شندويل، مصابة بحالة إعياء وقيء، ادعاء تناول مادة بترولية.

وبسؤال والدتها "نجلاء.ف. ف. ع" 28 عامًا، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، أفادت بأنه أثناء لهو نجلتها بالمنزل احتست مادة بترولية "بنزين" بطريق الخطأ، مما أدى إلى إصابتها ونفت الشبهة الجنائية.

تحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات في الوقائع الثلاث.

كانت غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة سوهاج، ومديرية الأمن، قد تلقتا إخطارًا، باستقبال الوحدة الصحية بقرية «العيساوية شرق» بدائرة مركز أخميم، لعدد من أهالى القرية يعانون من إعياء وقىء ومغص، فانتقل مسئولو مديرية الصحة بالمحافظة، وتبين تزايد تردد الحالات على الوحدة الصحية حتى بلغ عددها 103 حالات، وقامت 12 سيارة إسعاف بنقل عدد كبير من المصابين إلى مستشفى أخميم المركزى، ومستشفى سوهاج العام، وجرى تقديم وعمل الإسعافات اللازمة لها، وتبين أنهم تناولوا وجبات إفطار عبارة عن خضار وأرز ولحوم وزعها أحد الأشخاص من أهل الخير بالقرية.