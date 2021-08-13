الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«عدارؤس»: الأهرام للمجمعات بالجيزة تصرف المقررات لـ4 آلاف بطاقة تموينية شهريا

سلع تموينية
سلع تموينية

أكد الحسيني عدارؤس مدير فرع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بالجيزة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن فروع المجمعات الاستهلاكية تقوم بصرف السلع التموينية يوميا بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء لتفعيل ماكينات الصرف من خلال سيستم منظومة التموين الجديدة، لافتا إلى أن الغالبية قامت بصرف السلع التموينية لشهر أغسطس الجاري بنسبة عالية تصل لـ70%.

وقال "عدارؤس" لـ"الدستور"، إن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بمد صرف فارق نقاط الخبز كسلع بديلة حتى نهاية الشهر بدلا من يوم 20 من ذات الشهر ساهم في زيادة الإقبال على المواطنين بصرف السلع البديلة وساهم بشكل كبير في منع وخفض معدلات الزحام وخاصة خلال فترة انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 المستجد.

وأضاف مدير فرع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بالجيزة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الطلب متزايد لأصحاب البطاقات على السلع الأساسية حيث يتم صرف 2 كيلو أرز على البطاقة التموينية و4 زجاجات زيت بحد أقصي و2 كيلو سكر للفرد وهذه هي قرارات وزارة التموين ملتزمين بتنفيذها.

وأوضح أن الفرع يقوم بصرف 4 آلاف بطاقة تموينية خلال الشهر لصرف السلع التموينية البالغة نحو 27 سلعة بجانب صرف السلع البديلة للخبز.

مجمع البطاقة التموينية السلع التموينية المجمعات الاستهلاكية صرف السلع التموينية

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وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

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