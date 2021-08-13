الخوف وعدم الرضا.. علامات تدل على التربية من والدين نرجسيين

الكثير من الأهل يقومون بتربية أبنائهم بطريقة خاطئة، لذلك يجد بعض الأبناء أنفسهم مترددين ويلومون أنفسهم كثيرا، ولديهم ثقة بالنفس متدنية، كل تلك علامات تدل على نشأتهم على يد والدين نرجسيين.

هؤلاء الآباء يتحكمون ويلومون الآخرين على أخطائهم، ويجعلون أطفالهم يشعرون بالسوء إذا لم يفعلوا ما هو متوقع منهم، لذا نشر موقع brightside تقريرا عن العلامات التي تدل على التربية من قبل والدين نرجسيين ومحاولة إيجاد طريقة للشفاء.

عدم الشعور بالرضا الكافي:

يشعر النرجسيون بأنهم أكثر أهمية وأفضل من أي شخص آخر ويريدون أن يبدو أطفالهم مثاليين أيضًا، لجعلهم يبدون أفضل في عيون الآخرين إذا كنت تتصرف بالطريقة التي يريد والدك أن تتصرف بها، فستتمكن من اكتساب حبهما المشروط بتحقيق توقعاتهما ورغباتهما يمكنك أن تتعثر في حلقة لا تنتهي من محاولة اكتساب هذا الحب من خلال فعل ما تريد، وقد تشعر بأنك لا تفعل ما يكفي لأن الحب الذي تحصل عليه مؤقت فقط، وليس مثل الحب غير المشروط.

ربما ينتقدك والدك أيضًا باستمرار، لأنك لم تكن قادرًا على فعل ما قالاه بالضبط، أو ربما فعلت ذلك، لكنهما كانا غير راضين عن النتيجة أو رد فعل الآخرين، هذا الشعور بعدم القيام بما يكفي أو عدم كونك جيدًا بما يكفي يمكن أن ينتقل إلى مرحلة البلوغ ويؤثر على العلاقات الأخرى واحترامك لذاتك.

الخوف من التعبير عن الآراء:

إذا كان رأيك لا يتطابق مع رأي والديك، فمن المحتمل أنه قوبل بالعدوان وأدى إلى العقوبة إذا لم تتفق مع والديك على شيء ما أو كنت منزعجًا من الطريقة التي يعاملانك بها، فلن يقبلا ذلك بل وسيحجبان حبهما عنك، قد يكون من الصعب عليك تحدي الآخرين والتحدث بسبب ذلك.

قد يكون لديك علاقات إشكالية:

قد تلاحظ أن بعض العلاقات التي تربطك بها غير مرضية، وقد تكون سامة نظرًا لأن الآباء النرجسيين يتحكمون في أطفالهم ولا يعرفون حدودهم، فقد تجد نفسك في علاقة تبعية مشتركة قد تلاحظ أيضًا أنك على علاقة مع شخص نرجسي أيضًا لأنه قد يكون من الصعب اختيار شخص مختلف تمامًا عما كنت معتادًا عليه عندما كنت طفلاً.

الصعوبة في الاستقلالية:

يحب الآباء النرجسيون السيطرة على أطفالهم ويريدون منهم القيام بالأشياء بطريقة معينة، لأنهم يعتقدون أنهم وحدهم يعرفون ما هو صحيح، لذلك يتخذون جميع قراراتك نيابة عنك، وبمجرد أن تصبح بالغ، قد يكون من الصعب عليك أن تبدأ أخيرًا في التفكير بنفسك والقيام بالأشياء على طريقتك ولا يرغب الآباء النرجسيون في أن تصبح أكثر استقلالية، لأنهم بعد ذلك سيفقدون شخصا واحدا في حياتهم يمكنهم التحكم فيه للحصول على الحب والثناء منه.

قد تشعر أنك لا تعرف من أنت:

قد لا تعرف ما هي اهتماماتك واحتياجاتك أو ما تريده حقًا في الحياة هذا لأنه عندما كنت طفلاً لم يتم تشجيعك على استكشاف نفسك لا يمكنك أن تكون على طبيعتك لأن والدك قرر بالفعل ما تريده.

قلق بالغ:

كطفل ربما شعرت بالقلق حول والديك كنت دائمًا بحاجة للتأكد من أنك كنت تفعل كل شيء بالطريقة التي يريدونها، وإلا فقد تتعرض للصراخ أو العقاب قد يظل هذا القلق معك في وقت لاحق من الحياة وينتقل إلى علاقات أخرى.

قد يكون لديك بعض السلوكيات غير الصحية:

عندما لا تحصل على الحب من والديك ، فإنك تبحث عنه في مكان آخر لذلك قد تصارع السلوك القهري في طفولتك وبلوغك يمكن أن يكون الإفراط في تناول الطعام أو التسوق القهري كبدائل للحب وتجعلك تشعر بتحسن مؤقت.

أنت مبهج للناس:

نظرًا لأنه كان عليك دائمًا أن تجعل والديك يشعران بتحسن تجاه نفسيهما فقد تفعل نفس الشيء مع الآخرين كشخص بالغ تنسى نفسك، وقد تعتقد أن ما تحتاجه ليس بنفس أهمية ما يحتاجه الآخرون قد تشعر بالخوف من إغضاب الآخرين وتحاول استيعابهم بكل الطرق.

تلوم نفسك باستمرار:

ربما استخدم والداك الشعور بالذنب للتلاعب بك للقيام بما يريدان منك القيام به، لن يسمح لك الآباء النرجسيون أبدًا بالقول إنهم فعلوا شيئًا خاطئًا، مما يثبت أنهم غير كاملين لذلك قد يجعلوك تشعر بالذنب لما فعلوه، أو لعدم تقديرك لهم بما يكفي ربما جعلك هذا تلوم نفسك على كل شيء، أيضًا لأنه كان من المهم بالنسبة لك الحفاظ على علاقة "جيدة" مع والديك ولا تريد إزعاجهما يمكن أن يؤدي ذلك إلى إلقاء اللوم على نفسك في مرحلة البلوغ أيضًا، حتى لو لم يكن خطؤك.

مواجهة صعوبة في وضع الحدود:

ربما لم يتم احترام خصوصيتك واستقلالك في مرحلة الطفولة كان والداك بحاجة إلى التحكم في كل جانب من جوانب حياتك، ولأنه كان شيئًا طبيعيًا في ذلك الوقت، فقد تلاحظ أنه من الصعب عليك أيضًا وضع حدود في العلاقات الأخرى.