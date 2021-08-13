رئيس الوزراء العراقى يوجه باستنفار القطعات الأمنية والعسكرية لحماية أبراج نقل الطاقة

شدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، على ضرورة وضع خطط أمنية جديدة لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، فيما وجه باستنفار القطاعات الأمنية، والعسكرية، والاستخبارية كافة.

ووجه الكاظمي ،خلال اجتماع أمني طارئ مع القيادات الأمنية والاستخبارية، باستنفار القطاعات الأمنية والعسكرية والاستخبارية كافة؛ لتأمين حماية الأبراج، وتعزيز أعداد القوات المكلفة بحماية أبراج الطاقة، وإعادة انتشارها تزامنًا مع خطط حماية الزائرين في شهر محرم الحرام وتأمين الانتخابات المبكرة.

كما وجّه الكاظمي أيضًا بتشكيل خلية أزمة لمراقبة حماية الأبراج، مشددًا على أنه ستكون هناك مراجعة لوضع القيادات الأمنية التي ستخفق في أداء مهامها، مؤكدًا أن حماية الناس وكرامتهم والبنى التحتية واجبكم، وإن أي إخفاقات غير مقبولة وسيتم التعامل معها بحزم.

وأوضح أن هناك استنفارًا كاملاً في وزارة الكهرباء؛ لتزويد المواطنين بأفضل ساعات التجهيز، مشيرًا إلى أن إنتاج الكهرباء ارتفع إلى أعلى مستوى له، لكن هناك أيادٍ تخريبية وإرهابية، لا تريد للبلد الاستقرار وستتم ملاحقتهم والقصاص منهم.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن توقف الخط الناقل توليد- سامراء جنوب تكريت؛ نتيجة تعرضه إلى عمل تخريبي بتفجير عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الوزارة، في بيان أمس الخميس، أن "توقفًا حدث، فجر اليوم، على خط توليد سامراء- جنوب تكريت جهد 132ك.ف؛ نتيجة تعرضه إلى عمل تخريبي من خلال تفجير عبوة ناسفة أدت إلى سقوط البرج المرقم (68) وتضرر البرج المرقم (67) وحدوث قطع في الأسلاك بين منطقتي العباسية ومكيشيفة في محافظة صلاح الدين، مما أدى إلى خروج الخط عن الخدمة".

وأضاف البيان أن “الوزارة عملت على نفس الخط، وأنجزت أعمال نصب البرج المرقم (54) من خلال عمل متواصل”، مشيرًا إلى استهدافه وخروجه عن الخدمة للمرة الثانية خلال أسبوع واحد.

وفي سياق آخر، جدد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، موقف بلاده بعدم تحويل بلاده إلى ساحة حرب.

وقال وزير الخارجية العراقي، خلال لقائه بممثلي البعثات الدبلوماسية العربية على هامش زيارته الحالية لباكستان، إنّ العراق لن يسمح بأن يكون ساحة حرب، مؤكدًا على ضرورة احترام السيادة العراقيّة، وإيقاف الانتهاكات، حسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

