«السكة الحديد» تواصل خطة الوقاية من كورونا.. تعقيم كل المحطات والقطارات

أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم، عن مواصلة أعمال تعقيم وتطهير القطارات ضمن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال الموجة الثالثة، اليوم الجمعة.

وأوضحت الهيئة، أن هناك ما يقرب من 10 عمال يقومون بتعقيم القطارات قبل خروجها من الورش مباشرة، للتأكد من الوقاية من فيروس كورونا خلال الموجة الثالثة.

وأكدت أنه يتم تعقيم المحطات بشكل كامل، من خلال تعقيم المقاعد وكذلك الأرصفة والأكشاك الموجودة على المحطات.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة السكة الحديد عن موقف والتأخيرات المتوقعة، اليوم الجمعة، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة ٧٠ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٦٠ دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

وقالت الهيئة إنها تعتذر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات، وتحديث نظم الإشارات، وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.