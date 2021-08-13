الجمعة 13 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جهود مكثفة لانتشال قاطرة محملة بالطين الأسواني غرقت في نجع حمادي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

لا تزال جهود مديرية الموارد المائية والري بمحافظة قنا، وذلك لانتشال قاطر نهرية، محملة بالطين الأسواني غرقت في قناطر نجع حمادي الجديدة، وذلك منذ ما يقرب من ساعتين في شمال محافظة قنا.

 وعكف رجال مديرية الموارد المائية والري، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز مدينة أبوتشت شمالي محافظة قنا، على انتشال الوحدة النهرية ناصر 62 والتي تقطر الوحدة ناصر 261 والمحملة بالطين الأسواني بعد غرقها في قناطر نجع حمادي الجديدة.

وكانت وزارة الموارد المائية والري، أعلنت غرق قاطرة نهرية محملة بالطين الأسوانى فى قناطر نجع حمادى الجديدة، قائلا إنه أثناء مرور الوحدة النهرية ناصر 62، والتى تقطر القاطرة ناصر 261، والمحملة بالطين الأسوانى، والتابعة لشركة النيل للنقل النهرى، أمام الأهوسة الملاحية بقناطر نجع حمادى الجديدة، حدث ثقب بداخل القاطرة، الأمر الذى أدى إلى غرقها بالحمولة على بعد 300 متر من مدخل الأهوسة.

وأضافت الوزارة فى بيان اليوم، أنه على الفور انتقل لموقع الحادث المهندس عصام جاد الكريم مدير الإدارة العامة لقناطر نجع حمادى الجديدة والمهندس أشرف عبد الغنى وكيل الإدارة للأعمال الكهروميكانيكية والأمن الإدارى ورئيس الهويس لتدارك الموقف بالتنسيق التام مع شرطة المسطحات المائية.

وعلى الرغم من المحاولات الكبيرة التي بذلتها الإدارة وشرطة المسطحات لتثبيت القاطرة بعيداً عن المسار الملاحى حتى لا تعيق حركة الملاحة النهرية من خلال ربط القاطرة فى شمعات الانتظار، إلا أن كميات المياه الكبيرة التى دخلت الى القاطرة أدت لغرقها بكامل الحمولة.

وعادت الحركة الملاحية حالياً لوضعها الطبيعى، وجارى مرور الوحدات الملاحية من الأهوسة الملاحية لقناطر نجع حمادى بالمعدلات المعتادة، من قبل مديرية الموارد المائية والري بمحافظة قنا والوحدة المحلية لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، بمتابعة من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

محافظة قنا محافظ النيل بيرة الرى لوز كريم مدير مياه ماء شرطة المسطحات المائية

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