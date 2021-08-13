الجمعة 13 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بينهم مصريين..

القوات البحرية التونسية تنقذ 98 مهاجرا غير شرعي بالقرب من ميناء جرجيس

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية

تمكنت وحدات الحرس البحري التونسي، اليوم الجمعة، من إنقاذ 98 مهاجرا على بعد 4 أميال من ميناء جرجيس تعطل مركبهم بعد أن أبحروا في عملية هجرة غير شرعية ليلة أمس من ميناء سبراطة الليبي في اتجاه السواحل الأوروبية.

جاء ذلك وفقا لما أفاد به رئيس فرع الهلال الأحمر التونسي بمدنين منجي سليم، وفقا لما نقله راديو موزاييك التونسى.

وتضم هذه المجموعة من المهاجرين غير الشرعيين من بينهم 3 أطفال 59 سودانيا و19 سوريا و7 مصريين و6 من بنجلاديش و3 من غامبيا إلى جانب غينيين اثنين نيجيري وتونسي.

وتم نقل المهاجرين الى ميناء جرجيس حيث تدخل الهلال الأحمر التونسي لتقديم وجبات سريعة من الأكل والشرب في انتظار توجيههم إلى العزل الصحي الإجباري.

وأمس الخميس، أنقذت وحدة بحرية تابعة للقوات البحرية التونسية، 74 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة كانوا على متن مركب معطب شرق الشابة على بعد 73 كم من الساحل.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، مساء أمس الخميس، بأن المهاجرين صرحوا بأنهم أبحروا من سواحل صفاقس بين يومي 9 و10 أغسطس الجاري بنية اجتياز الحدود البحرية في اتجاه الفضاء الأوروبي.

وتتراوح أعمار المهاجرين بين 8 أشهر و40 سنة، وهم 28 من الذكور و 39 من الإناث من بينهم إمرأة حامل و7 أطفال من بينهم رضيع، وفقا لما نقله "راديو موزاييك" التونسي.

وينتمي المهاجرون إلى 8 جنسيات :24 من غينيا و22 من الكوت ديفوار و13 من مالي وغانيين اثنين وشخص من رواندا وستة من السينيغال و أربعة كينيين واثنين من الكاميرون. 

الحرس البحرى التونسى هجرة غير شرعية ميناء جرجيس مركب تونس

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وائل لطفي

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