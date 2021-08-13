الجمعة 13 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

قبل الطلاء.. ألوان تظهر بيتك كأنه متسخًا تجنبها (صور)

ألوان تظهر بيتك كأنه
ألوان تظهر بيتك كأنه متسخًا تجنبها

يُعد طلاء المنزل بطبقة جديدة من الأمور التى يتبعها العديد من الأشخاص كوسيلة مثالية للتجديد، حيث يمكن لبصمات الأيدي أن تجعل بعض الأوساخ على الجدران مظهرها رديئا للغاية، ويمكن لبعض الألوان أن تجعل الغرف تبدو أكثر اتساخا من ذي قبل، فإذا كنت تريد مظهرًا جديدًا ونظيفًا ، فتجنب ألوان الطلاء هذه التي يمكن أن تحول لون الغرفة إلى باهت، ونعرضها لكم فيما يلي:

اللون الأبيض في طلاء المنزل 


يمكن أن يبدو اللون الأبيض الباهت  خاصة في الضوء الخاطئ لونا متسخا.

اللون الأبيض المصفر 


يبدو اللون الأبيض وكأنه اختيار لوني مناسب لكافة الغرف لكن الدرجات اللونية الصفراء يمكن أن تترك الجدران تبدو متسخة في بعض الأحيان،ويؤدي إقران اللون الأبيض المصفر مع اللون الأبيض اللامع إلى جعل الجدران تبدو أكثر اتساخًا.

بينما يعتبر اللون الأبيض المحايد أو ذو الدرجات اللونية الفاتحة مثل اللون الأزرق أو الأخضر أو الأرجواني، إختيار مثالي للحصول علي مظهر غرفة أكثر نظافة.

اللون الأصفر المشرق


من الصعب اختيار اللون الأصفر المناسب، فهناك الأصفر المشرق، وهناك الأصفر الشاحب مثل الكتان المتغير اللون، وعلى الرغم من أن اللون الأصفر يبدو مهدئا للأعصاب، إلا أن اختيار الدرجة الخاطئة منه تجعل المنزل يبدو متسخا.

اللون البيج


تجنب  اللون البيج الذي يبدو لونا محايدا عند طلاء المنزل لأنه يجعل المنزل يبدو متسخا بسهولة.

وإذا كنت تريد لونًا محايدًا لطيفًا ، ففكر في شيء مثل يتناسب مع  الرمادي الداكن والرمادي.

لون القرنفل 


لون القرنفل ايضا من الالوان التي تجعل الجدران شبيهه بالوحل.

وضع في اعتبارك أن العثور على أفضل ألوان طلاء للجدران الداخلية أمرًا مربكًا فلا تتعجل، خاصة إذا كنت ستعيد طلاء الغرفة القديمة فقد تكون مقيدا بألوان طلاء الماضي، لذلك  استخدام لون أبيض أو رمادي عالي الجودة، واستخدم طبقات كافية للحصول على ظل حقيقي وجديد.

ألوان طلاء جدران المنزل اللون البيج ألوان طلاء تجعل المنزل يبدو متسخا ألأوان طلاء محايدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

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