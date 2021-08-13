الجمعة 13 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

قيس سعيد: المرأة التونسية ستكون من رائدات الفضاء (فيديو)

الرئيس التونسى
الرئيس التونسى

ألقى الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الجمعة، كلمة مباشرة عن بعد، خلال إشرافه على موكب إمضاء اتفاقية بين مجمع تلنات ووكالة الفضاء الروسية لاختيار وتدريب وارسال رائدة فضاء تونسية نحو محطة الفضاء الدولية ISS.

وشدد الرئيس التونسى على أنه لن يترك المرأة التونسية مسحوق تجميل، بل يجب أن تكون فاعلة وأن تكون لها كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مساواة تامة في الحقوق مع الرجل، وفقا لما نقله راديو موزاييك التونسى.

وتابع الرئيس سعيد قائلا ''13 اغسطس سيبقى راسخا في تونس، لان المرأة التونسية ستكون من رائدات الفضاء''.

وفى وقت سابق من اليوم، صدرت 5 منظمات تونسية، بيانًا مشتركًا بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الذي يصادف اليوم الجمعة، وإحياء للذكرى 65 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية.

وأشادت المنظمات التونسية بالدور الطلائعي للنساء التونسيات، سليلات النضال الوطني وبنات أجيال من المصلحين وفي مقدمتهم المفكر الطاهر الحداد، في مختلف المجالات والاختصاصات والمواقع وما أبرزته من حس وطني وروح نضالية عالية للحفاظ على مكتسبات الدولة الوطنية ومنها مكتسبات المرأة التونسية وتصديهن لكل ما من شأنه المس من حقوقهن أو التشكيك فيها والتي أثمرت دسترة مجلة الأحوال الشخصية وتكريس مبدأ المساواة والتناصف بالدستور التونسي، وفقا لراديو موزاييك التونسي.

وأكدت المنظمات على وعي النساء التونسيات بقضايا وطنهن والتفافهن الدائم إلى جانب مطالب كل الفئات المفقرة والمهمشة وكل القوى الديمقراطية في كل المحطات التاريخية  وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها تونس من أجل الدفاع عن مكاسب الجمهورية وتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر والبطالة والأمية والتمييز والتهميش والحيف الاجتماعي والتفاوت بين الجهات وكل مظاهر العنف التي مازالت ترزح تحت وطأتها عديد النساء والتي تفاقمت مع جائحة كورونا.

الرئيس التونسي المرأة التونسية رائدة فضاء تونسية محطة الفضاء الدولية تونس

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