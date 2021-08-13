صحة مطروح: جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا مستمرة بالعمل

قال الدكتور محمد علي المتولي وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه يتابع يوميا مراكز تطعيم اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد ، لمتابعة عمل الفرق الطبية المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة مطروح ، مشيرا إلي أنها تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.



ووجه وكيل وزارة الصحة بمطروح الي الدكتور شريف كامل مدير عام الشئون الوقائية بضرورة التأكد من أنتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين من عمر ١٨ عام فأكثر، وتطعيم المسافرين للخارج، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم، حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم، وتقديم الخدمة لهم، تيسيراً عليهم ، مشددا علي التنظيم الجيد حرصا علي سلامة المواطنين.



و أكد وكيل وزارة الصحة بمطروح علي أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع من الساعة ٩ صباحا حتى الساعة ٩مساءا ، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.

وأشار إلي أن وزارة الصحة خصصت الموقع الإلكترونىي www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ موضحا أن جاء ذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

لقاح كورونا بمطروح

لقاح كورونا بمطروح