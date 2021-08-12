روسيا.. 14 مصابًا جراء انفجار حافلة ركاب بمدينة فورونيج

أصيب 14 روسيا بجروح جراء انفجار في حافلة ركاب صغيرة وسط مدينة فورونيج جنوب غربي البلاد.

وقالت مصادر طبية روسية في تصريح لوكالة "تاس" الروسية، إن 4 مصابين بحالة خطيرة، بمن فيهم إمرأة في حالة حرجة، موضحة أن الانفجار وقع داخل حافلة صغيرة قرب مركز تجاري وعلى متنها نحو 30 شخصا حسب إفادات سائقها.

وبحسب الوكالة الروسية، فقد فتحت النيابة العامة في المدينة تحقيقا في الحادث، وهناك روايات مختلفة قيد الدراسة، بما فيها رواية أولية لانفجار أسطوانة غاز الحافلة.

وتعمل في مكان الحادث فرق الإغاثة والأجهزة الأمنية والطواقم الطبية وأفادت وكالة "نوفوستي" بأن فريقا من خبراء جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد وصل إلى مكان الحادث.

يذكر في يوليو الماضي، قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بسبب انفجار ناتج عن تسرب غاز في فندق بإقليم كراسنودار في روسيا.

وقالت أجهزة الطوارئ الروسية حينها، إن الانفجار ألحق أضرارا بالطابق الأول من الفندق، وتم إجلاء 50 شخصا كانوا يقيمون فيه.

وقال مكتب وزارة الطوارئ في هذه المدينة، إنه "خلال العمل على ضخ الماء الساخن المتدفق وفحص المبنى عثر على خمسة قتلى وتم تحديد هوياتهم".

ونقل موقع روسيا اليوم عن وسائل الإعلام المحلية، أن الحادث وقع بسبب انفجار أنبوب التدفئة في نزل الكرمل، الذي يقع في الطابق السفلي من المبنى صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

وفتحت المديرية الرئيسية للجنة التحقيق الروسية في إقليم بيرم تحقيقا جنائيا بهذا الحادث بموجب مادة: "توفير الخدمات التي لا تلبي متطلبات السلامة في حياة وصحة المستهلكين، مما أدى إلى وفاة أشخاص بسبب الإهمال".

وأفيد أيضا بأنه أثناء العمل في مكان الحادث، أصيب اثنان من رجال الإنقاذ بحروق، لكنهم رفضوا نقلهم للمستشفى.

وأصدر الحاكم الإقليمي مكسيم ريشيتنيكوف تعليماته بتقديم جميع المساعدات اللازمة للضحايا وأسرهم، فيما أكد حاكم مقاطعة فورونيج ألكسندر غوسيف الذي وصل إلى مكان الحادث، أن السلطات ستقدم كل المساعدات الضرورية للمتضررين، وأنه كلف بفحص جميع الحافلات المستخدمة لنقل الركاب في المدينة.