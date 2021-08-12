الحكومة البريطانية توافق على نشر نحو 600 جندي فى أفغانستان بشكل مؤقت

أعلنت الحكومة البريطانية، أن المملكة المتحدة ستنشر بشكل مؤقت نحو 600 جندي في أفغانستان لمساعدة البريطانيين على المغادرة.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إنه سمح بنشر عسكريين إضافيين لدعم الوجود الدبلوماسي في كابول، ومساعدة الرعايا البريطانيين على مغادرة البلاد وتعزيز نقل أفغان خاطروا بحياتهم سابقا أثناء خدمتهم إلى جانب الجنود البريطانيين.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية".. مساء اليوم الخميس.

وباتت حركة طالبان تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد بما في ذلك عواصم العديد من الولايات.. فيما طالبت دول غربية عدة من رعاياها مغادرة أفغانستان فورا بسبب الوضع الأمني هناك.

وفي سياق آخر.. حذر الاتحاد الأوروبي حركة طالبان، اليوم الخميس، أنها ستواجه عزلة دولية إذا استولت على السلطة من خلال العنف، في الوقت الذي يوسع المتمردون سيطرتهم في أفغانستان.

وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بيان: "إذا تم الاستيلاء على السلطة بالقوة وإعادة تأسيس إمارة إسلامية، فإن طالبان ستواجه عدم الاعتراف والعزلة ونقص الدعم الدولي واحتمال استمرار النزاع وعدم الاستقرار الذي طال أمده في أفغانستان".

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لنشر قوات لها في مطار كابول لتأمين إجلاء قسم من موظفي سفارتها في أفغانستان التي سيتقلص عديدها في ظل تقدّم حركة طالبان، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس.

كذلك، كشف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أنّ واشنطن ستسرع في إجلاء المترجمين والمساعدين الأفغان الآخرين للجيش الأمريكي في ضوء احتمال تعرضهم لخطر الانتقام إذا ما استولت طالبان على السلطة.

ودعت السفارة الأمريكية في كابول، اليوم الخميس، جميع مواطنيها في شتى أنحاء أفغانستان إلى مغادرة البلاد على الفور، بحسب بيان نشر على موقع البعثة الدبلوماسية على شبكة الإنترنت.